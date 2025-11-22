Villarreal-Mallorca: en busca de una proeza

En busca de un proeza. A esto va el Mallorca esta noche al estadio de La Cerámica, donde le espera el tercer clasificado de la Liga, un Villarreal que sólo ha dejado escapar un empate en su terreno de juego y que lleva un balance de 16 goles a favor y apenas tres en contra. Parece imposible, pero los antecedentes favorecen a los bermellones, que en sus tres últimas visitas a territorio castellonense han ganado un partido y han empatado otro. Eso sí, el referente más cercano es para echarse a temblar: 4-0, con los cuatro goles encajados en la primera parte.

«Tenemos que aprender del 4-0 de la vez anterior», dijo ayer Jagoba Arrasate en la rueda de prensa previa al partido que su equipo disputará este sábado en el estadio de La Cerámica ante el tercer clasificado de la Liga, el Villarreal, que en enero de este mismo año les inflingió un durísimo correctivo en su estadio, al marcarles cuatro goles en la primera parte. «Tenemos que ser gigantes», ha reclamado el técnico vasco a sus jugadores ante la fortaleza del rival.

El Mallorca llega reforzado por su balsámica victoria ante el Getafe y con los internacionales en buenas condiciones. Siguen siendo baja Leo Román, Lato y Kumbulla, aunque su regreso es inminente, y todo hace indicar que Arrasate repetirá el mismo once que tan buen resultado le dio ante los de Bordalás, con el tridente Mateo Joseph-Muriqi-Virgili como punta de lanza. Será por cierto otra buena oportunidad para el extremo catalán, que llega en la cresta de la ola tras debutar con dos goles con la selección sub-21.

El Villarreal suma tres victorias consecutivas en Liga sin encajar un solo gol, pero le lastra su mala trayectoria en la Champions, sobre todo la inesperada y dolorosa derrota ante el Pafos chipriota que le deja al borde de la eliminación. Los de Marcelino se aferran como un clavo ardiendo al torneo doméstico y, en especial, a su fortaleza en La Cerámica, de donde sólo el Betis -y muy a última hora- ha sido capaz de sacar algo positivo. Llegan con los internacionales recién aterrizados y con una baja confirmada, la del uruguayo Mouriño.

El partido lo dirigirá el árbitro más joven de Primera, Guzmán Mansilla, que ya estuvo en Son Moix en la sergunda jornada en el Mallorca-Celta. En el VAR, un viejo conocido, Del Cerro Grande.

Alineaciones probables

Villarreal: Luiz Júnior, Pau Navarro, Foyth, Renato Veiga, Sergi Cardona, Thomas, Comesaña, Parejo, Moleiro, Gerard Moreno y Mikautadze.

Mallorca: Bergstrom, Maffeo, Valjent, Raíllo, Mojica, Mascarell, Samú Costa, Sergi Darder, Mateo Joseph, Virgili y Muriqi.

Árbitros: Guzmán Mansilla (campo) y Del Cerro Grande (VAR).

Estadio: La Cerámica, 21.00 horas.