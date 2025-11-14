Virgili no para de crecer: dos goles con la selección sub21

Jan Virgili no para de crecer: su debut con la selección sub21 ante San Marino se ha saldado con dos goles, el primero para abrir el marcador a los 19 minutos, al aprovechar un pase del lateral mallorquín del Benfica Rafel Obrador, y el segundo a los 52 tras una acción combinativa en el área, siete minutos antes de ser sustitido. El delantero ha encandilado con su fútbol el estadio Anxo Carro de Lugo y ha demostrado que estamos ante una de las apariciones más estelares de l era contemporánea del Mallorca.

El primer gol de Virgili ha sido un verdadero golazo. El jugador catalán ha trazado una diagonal desde la banda izquierda y desde el borde del área ha disparado con su pierna buena, la derecha, para colocar el balón en la mismísima escuadra de la meta de San Marino.

¡VAYA MANERA DE ESTRENARSE CON LA SUB-21! 🔥 GOLAZO DE JAN VIRGILI 🇪🇸 1-0 🇸🇲 | 19′ 📺 @teledeporte#U21EURO | #NuestraBase pic.twitter.com/fpa6lgmCCb — Selección Española Masculina de Fútbol (@SEFutbol) November 14, 2025

Su segunda diana también ha sido espectacular, aunque de otro estilo. Partiendo de nuevo desde el extremo izquierda, la posición en la que se siente más cómodo, ha penetrado en el área, ha hecho la pared con el delantero del Betis Pablo García y, sobre la salida del portero, le ha batido a placer con un disparo cruzado desde dentro de la zona de castigo. Un gol de combinación y de juego colectivo en la que de nuevo ha sacado lo mejor de su repertorio. Virgili volverá a jugar con España el próximo martes ante Rumanía, en un encuentro mucho más competido que el de hoy ante San Marino.

En cambio, su compañero Lukas Begstrom no ha tenido tanta suerte con Finlandia, que ha perdido 0-1 ante Malta en un encuentro en el que no había nada en juego. El portero mallorquinista ha estado sentado en el banquillo y no ha jugado ni un solo minuto.