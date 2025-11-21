Arrasate: «Tenemos que aprender del 4-0 de la vez anterior»

«Tenemos que aprender del 4-0 de la vez anterior», ha dicho hoy Jagoba Arrasate en la rueda de prensa previa al partido que su equipo disputará este sábado en el estadio de La Cerámica ante el tercer clasificado de la Liga, el Villarreal, que en enero de este mismo año les inflingió un durísimo correctivo en su estadio, al marcarles cuatro goles en la primera parte. «Tenemos que ser gigantes», ha reclamado el técnico vasco a sus jugadores ante la fortaleza del rival.

Arrasate sigue sufriendo las bajas de Leo Román, Kumbulla y Lato, además de la de Dani Rodríguez, que sigue fuera de las convocatorias, aunque ha expresado su confianza en el hecho de que el defensor albanés pueda estar ya disponible para el encuentro de la próxima semana ante Osasuna en Son Moix.

«El Villarreal es un equipo que está muy bien organizado y que te penaliza mucho al contragolpe. Si ya de por sí es siempre muy importante jugar equilibrados, este sábado lo es aún más por las características del rival, que te puede hacer mucho daño tanto a nivel posicional como en transición», ha agregado Arrasate, que ha recordado también el 3-0 encajado en la última salida ante el Betis. «No podemos cometer tantos errores, tenemos que entrar bien en el partido».

El técnico admitió que tras el partido ante el Villarreal el equipo entraría en una serie de encuentros ante «rivales de nuestra Liga» en los que, dijo, «tenemos que sumar puntos». «En una fase muy importante para nosotros y tenemos que intentar sacar el máximo provecho para poder irnos con relativa tranquilidad de vacaciones en Navidad». Durante este periodo el Mallorca se enfrentará a Osasuna y Elche en Son Moix y a Numancia -Copa-, Oviedo y Valencia fuera de casa».

“Entramos en una fase, no decisiva, pero sí muy importante” ❤️🖤 pic.twitter.com/C6hPXZ7s6U — RCD Mallorca (@RCD_Mallorca) November 21, 2025

Por último, sobre el estado en el que han llegado los internacionales, aseguró que «en principio todos están bien», aunque le falta por comprobar el estado de Mojica, que ha sido el último en incorporarse.