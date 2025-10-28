Vadillo, ante el debut en Champions: «El miércoles tenemos una final»

Antonio Vadillo afronta una nueva participación europea al frente del Illes Balears Palma Futsal con la misma ilusión del primer día. “Estar por cuarto año consecutivo en Europa es un auténtico privilegio”, afirma. El técnico reconoce el valor de disputar una competición de este nivel y lanza un mensaje claro: “A disfrutarlo, a competir y dar nuestro máximo”.

El equipo afronta una Main Round exigente, y el técnico no esconde la dificultad del camino. El estreno, este miércoles ante el Étoile Lavalloise, marcará gran parte del devenir del grupo. “Tenemos prácticamente una final”, asegura Vadillo, “ante un grandísimo rival con experiencia internacional y jugadores que son internacionales con Marruecos y con Francia”. Sacar ese primer partido adelante será clave en una ‘miniliguilla’ en la que cada punto cuenta. Para ello, el equipo se apoyará en el ambiente de Son Moix, que acoge esta fase por tercer año consecutivo: “Tenemos la suerte de poderla jugar en casa con nuestra afición, y su apoyo será muy importante”.

Respecto a los otros dos rivales, Vadillo reconoce el historial europeo del FK Chrudim, al que define como un equipo “más directo y con experiencia en rondas europeas”, aunque apunta que, en principio, “es de un nivel un poquito más bajo”. En cuanto al conjunto kazajo, no se guarda elogios: “Semey es uno de los candidatos a ganar esta Champions. Se han reforzado con jugadores importantes, incluso con jugadores que eran nuestros. Llevan varias temporadas apostando fuerte y será un rival muy a tener en cuenta”.

Pese a la exigencia del grupo, el técnico insiste en que el enfoque está en el primer paso: “Tenemos que estar muy centrados, muy focalizados, porque será un partido muy disputado y tenemos que imponer nuestro juego desde el inicio”.

Vadillo también ha valorado el momento que vive el equipo tras la derrota del sábado ante Movistar Inter. Confía en que el cambio de competición traiga consigo una reacción inmediata: “Siento que va a haber un cambio de chip. Evidentemente, las cosas no cambian de un día para otro, pero confío mucho en mis jugadores y creo que el equipo ha tomado conciencia”. Aunque reconoce que el fútbol sala es un deporte de errores, también admite que hay decisiones “que no nos podemos permitir”. A su juicio, la última derrota fue un punto de inflexión: “Fue la gota que colmó el vaso, no solo por el resultado, sino por la sensación de haber regalado dos goles otra vez”.

No obstante, el técnico no pierde la fe: “Hay muchas cosas que estamos haciendo bien y se van a ver reflejadas. A partir de ahí, veremos cómo se da, porque tenemos un gran rival que no es inferior en nada”. Por eso, lanza un mensaje claro de identidad: “Tenemos que hacer valer el factor cancha y competir como se compite en Europa. Queremos ver a ese Palma competitivo, hambriento y con carácter que tanto nos gusta a todos”.