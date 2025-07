El Supremo da el primer paso para imputar a Armengol por falso testimonio

El Tribunal Supremo ha preguntado este miércoles a la Fiscalía si procede imputar a la presidenta del Congreso, Francina Armengol, por un presunto delito de falso testimonio durante su declaración en la comisión de investigación del caso Koldo. La Sala Segunda del Tribunal Supremo ha enviado un escrito a la Fiscalía solicitando que valore si existen indicios suficientes para imputar a la presidenta del Congreso por un posible delito de falso testimonio ante el Senado. Trata de investigar si la expresidenta balear faltó a la verdad al negar conocer al empresario Víctor de Aldama durante su primera comparecencia en la comisión de investigación de la Cámara Alta en junio de 2024.

Esta consulta parte de la querella de la asociación Hazte Oír, que acusa a la expresidenta balear de haber mentido de forma consciente para desvincularse de la trama de comisiones por la compra de material sanitario.

El motivo de la querella es la intervención de Armengol del pasado 7 de junio de 2024, cuando compareció por primera vez ante el Senado. En aquella ocasión, negó tajantemente haber conocido al empresario Víctor de Aldama, figura clave en la red de intermediarios de la operación. “No lo conozco, no he hablado nunca con él, ni me lo han presentado”, respondió ante las preguntas del senador de Vox, Ángel Gordillo.

Sin embargo, en diciembre de 2024, OKDIARIO difundió una serie de mensajes de texto que contradicen aquella afirmación. En esas conversaciones difundidas, Armengol le consultaba directamente a Aldama si conocía a alguien que vendiera mascarillas infantiles, recibiendo una respuesta afirmativa y una promesa de gestión: “Te lo arreglo. Déjame unas horas”. Ella replicó con un comentario distendido: “Solo faltaría”, acompañado de un emoticono de un beso. Mensajes que Armengol dice no recordar porque fueron borrados cuando cambió de teléfono móvil.

Hazte Oír sostiene que estos intercambios prueban que sí existía contacto entre ambos, y que Armengol falseó esa relación al declarar en sede parlamentaria.

En su querella , Hazte Oír defiende que Armengol era plenamente consciente de la trascendencia jurídica de su declaración y del perjuicio de incurrir en una mentira ante los senadores.

Por su parte, y al margen de esta decisión del Tribunal Supremo, el Partido Popular también tiene anunciada una querella contra Armengol por el mismo motivo, por falso testimonio en su primera comparecencia en el Senado. Sin embargo, y según ha podido saber OKBALEARES, el PP no tiene previsto presentarla, en caso de acabar haciéndolo, hasta después del verano.