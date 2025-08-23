Real Mallorca-Celta: duelo a pleno sol en Son Moix

Obligados por la Liga, que ha impuesto un horario de locura, Mallorca y Celta se enfrentarán en un partido al límite por las temperaturas superiores a 30 grados que se esperan esta tarde en la isla. También será un día de máxima exigencia para la grada, que deberá extremar las precauciones, especialmente los espectadores de mayor y menor edad. «Hemos hecho lo posible, pero no han querido cambiar la hora», lamentó ayer con toda la razón del mundo Jagoba Arrasate.

Sobre el campo se enfrentan el colista y el vicecolista, aunque es una situación anecdótica porque sólo se ha disputado una jornada. Era esperable en el caso del Mallorca, que se enfrentó al Barça, pero la victoria del Getafe en Balaídos cogió a todos por sorpresa, comenzando por este Celta que llega a Son Moix con un arsenal ofensivo impresionante tras haber fichado este verano a tres delanteros de máximo nivel, el extremo Bryan Zaragoza, cedido por el Bayern, el escurridizo Ferran Jutglà, procedente del Brujas, y el veterano Borja Iglesias, que ya jugó la pasada temporada con los gallegos, pero cuyos derechos ha adquirido de manera definitiva.

El Mallorca, en cambio, presenta dos bajas sensibles: Muriqi y Morlanes, sancionados, no podrán jugar. Arrasate tampoco cuenta con los tres jugadores que están en la rampa de salida, Samú Costa, Maffeo y Larin, por lo que podrá disponer casi de lo puesto. Mateo Joseph se perfila como titular en el puesto del kosovar, y ojo al albanés Kumbulla, que a pesar de llevar muy pocos días de entrenamiento podría ser la sorpresa del once inicial.

Pita un debutante, el andaluz José Luis Guzmán Mansilla, que en noviembre cumplirá 30 años, mientras que en el VAR estará el canario Jesús Trujillo Suárez. No hay referencias de Guzmán Mansilla, pero tras la astracanada de Munuera Montero ante el Barcelona conviene estar prevenidos.

Alineaciones probables

Mallorca: Leo Román, Mateu Morey, Valjent, Raíllo, Kumbulla, Mojica, Antonio Sánchez, Sergi Darder, Pablo Torre, Asano y Mateo Joseph.

Celta: Radu, Carreira, Javi Rodríguez, Yoel Lago, Marcos, Mingueza, Ilaix, Fran Beltrán, Bryan Zaragoza, Ferran Jutglà y Borja Iglesias.

Árbitros: Guzmán Mansilla (campo) y Trujillo Suárez (VAR).

Estadio: Son Moix, 17.00 horas.