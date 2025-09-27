Quesos Manzanares-Illes Balears: vuelve por fin la Liga

El Illes Balears Palma Futsal vuelve a ponerse en marcha este domingo (12:00 horas / Teledeporte) tras una semana de parón internacional. El conjunto dirigido por Antonio Vadillo visitará al Quesos Hidalgo Manzanares con el objetivo de mantener el buen inicio de temporada y seguir asentado en la parte alta de la clasificación.

Durante el parón, el equipo ha trabajado con la ausencia de Rivillos, Lucão y Fabinho, concentrados con sus selecciones, y Alisson y Deivão, en Brasil por temas burocráticos, mientras que el resto de la plantilla ha seguido entrenando en Palma. Eso sí, con una logística complicada: el cambio de la pista de Son Moix ha obligado al equipo a trasladarse a diferentes pabellones municipales para continuar su preparación, una situación que no ha impedido mantener la exigencia y la concentración de cara a la cuarta jornada de liga.

Los mallorquines llegan al partido tras una convincente victoria ante el Córdoba Patrimonio de la Humanidad (8-1) en su último encuentro, y con siete puntos de nueve posibles en el casillero. Cifras que sitúan al equipo como colíder de la categoría junto a Jimbee Cartagena, Barça y el propio Quesos Hidalgo Manzanares, su rival de esta jornada.

El equipo manchego ha firmado un gran arranque de temporada, con dos victorias —4-3 frente al Noia Portus Apostoli y 3-4 ante Ribera Navarra— y un empate contra Industrias Santa Coloma (4-4) en el Pavelló Nou. Un adversario sólido, en una de las pistas más exigentes de la liga, el Manzanares Arena, conocida por su ambiente intenso y su capacidad de presionar desde la grada.

Antonio Vadillo podrá contar con toda la plantilla, a excepción de Deivão, que permanece en Brasil resolviendo trámites administrativos relacionados con su visado, y Piqueras, por lesión.