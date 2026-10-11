El PSOE reclama al Govern del PP que construya la residencia de estudiantes que la Universidad exigió cada año a Armengol desde 2019

El PSOE reclama al Govern del PP que construya la residencia de estudiantes que la Universidad de Baleares (UIB) exigió cada año a la ex presidenta socialista Francina Armengol desde 2019, sin éxito alguno por parte del entonces rector Llorenç Huguet, como tampoco lo logró el actual, Jaume Carot.

A lo más que llegó la aún secretaria general del PSOE balear y del Congreso, fue a prometer que «estudiará las mejores fórmulas» para la nueva residencia universitaria que la UIB pedía construir en «un plazo de dos años». Una promesa que realizó en la inauguración del infausto curso académico 2019-2020 y que jamás cumplió porque pasó la pandemia, pasaron los años, se acabó la legislatura, y ni residencia ni proyecto alguno sobre la mesa.

Ahora, en la recta final de la presente legislatura con el Govern del PP de Marga Prohens al frente, los socialistas se acuerdan de la necesidad de edificar la tantas veces prometida nueva residencia de estudiantes universitarios para ampliar el centenar de plazas de la existente, que tiene una lista de espera (300 estudiantes) que triplica su capacidad.

El Parlament ya se ha pronunciado al respecto y en 2024, la Comisión de Educación y Universidades aprobó por asentimiento una proposición no de ley relativa a la necesidad de ampliar las plazas de residencia universitaria. Y así el actual Ejecutivo de las islas, ya ha dado los primeros pasos y cuenta ya con el emplazamiento elegido: el futuro Distrito de las Artes de Son Busquets para estudios superiores de música, diseño y arte dramático, que la Conselleria de Educación y Universidades, cuyas obras prevé licitar a finales de 2027.

Pero el compromiso adquirido no parece ser suficiente para los socialistas porque, según afirman en esta iniciativa registrada para su debate parlamentario, mientras la nueva infraestructura no entre en funcionamiento, «los estudiantes continuarán afrontando las dificultades derivadas de los elevados precios del mercado del alquiler y de la insuficiente oferta específica de alojamiento universitario”.

Por ello y entre otras cuestiones, proponen los socialistas ahora en la oposición, un plan transitorio de alojamiento universitario mientras no entre en funcionamiento la nueva residencia, con especial atención a los estudiantes procedentes de Menorca, Ibiza y Formentera y a los estudiantes con mayores dificultades económicas o de desplazamiento.

Su apuesta pasaría por un programa específico para incrementar la oferta de viviendas y habitaciones de alquiler asequible para estudiantes universitarios con mecanismos de mediación, garantías e incentivos que permitan recuperar y reforzar una bolsa efectiva de alojamiento universitario y ayudas para los que deben desplazarse fuera de su isla o municipio de residencia para cursar sus estudios.