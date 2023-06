Primera selectividad en castellano para 4.773 alumnos de Baleares, pese al silencio de los tribunales. Este martes ha arrancado la primera jornada de las PBAU, pruebas de acceso a la universidad, con el reparto de los exámenes en castellano y catalán, gracias al recurso contencioso-administrativo presentado por la asociación de profesores PLIS, Educación por favor, que lucha por el bilingüismo en las Islas.

PLIS ha expresado en un comunicado su satisfacción por la decisión de la Comisión Organizadora de las PBAU, que el pasado día 2 atendió su petición y cambió las instrucciones anteriores que determinaban que los exámenes se entregarían sólo en catalán, adelantándose a la resolución del Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJB), que ya empezadas las pruebas, aún no se ha pronunciado al respecto.

«Es una victoria no sólo de la igualdad de derechos, sino también de la pedagogía: comprender cabalmente el enunciado de un examen, en catalán o castellano, según sea la lengua que mejor domine el estudiante, es esencial para que la respuesta sea correcta. No olvidemos nunca que una décima más o menos puede dar o denegar el acceso a la carrera deseada», ha manifestado este colectivo docente.

PLIS afirma que este 6 de junio «se ha puesto fin a una excepcionalidad del reparto de los exámenes en castellano», que, a su juicio, suponía una clara discriminación para los alumnos castellanohablantes que por desconocimiento o por miedo a significarse no pedían los enunciados de los exámenes en español.

La asociación explica que ha tenido acceso a las instrucciones entregadas a los miembros de los tribunales y a la información facilitada a los alumnos en el inicio de las pruebas esta mañana y ha comprobado que en los primeros exámenes -Historia del Arte / Química, Historia de España- el reparto de los exámenes se ha realizado conforme a la nueva norma.

No obstante, señala que han tenido conocimiento de que en algunos tribunales se ha dado la orden de recontar el número de ejemplares no entregados en cada lengua. Escuela de Todos, plataforma en la que están integradas PLIS y Sociedad Civil Balear, confía en que este procedimiento «no pretenda valorar el cambio en el reparto como una competición entre el número de enunciados entregados en una lengua u otra. Los derechos no se contabilizan, se respetan y se valoran positivamente».

Cabe recordar que a las 15.15 horas ha dado comienzo el examen de Lengua Catalana y Literatura y a las 17.15 horas arrancará el de Francés y Geografía, ambos de la fase específica, recoge Europa Press.

El miércoles los alumnos se someterán a la prueba de Biología o Griego a las 9.00 horas, según su bachillerato, a las 11.15 horas de Lengua Castellana y Literatura y a las 15.15 horas de Inglés. Desde las 17.15 horas, se realizarán los exámenes de Artes Escénicas, Matemáticas Aplicadas y Ciencias Sociales, también del bloque específico.

El jueves, a las 9.00 horas, los matriculados se examinarán de las materias de Fundamentos del Arte, Latín o Matemáticas y a las 11.15 horas de Alemán, Cultura Audiovisual o Física.

En el turno de tarde, tendrán lugar las pruebas de Dibujo Técnico, Economía de Empresa y Geología a las 15.15 horas y de Diseño e Historia de la Filosofía a las 17.15 horas, todas ellas pertenecientes a la asignaturas específicas que el alumnado puede elegir hacer o no.