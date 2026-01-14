Panxo, el poni rescatado en la calle que se ha unido a la Policía Montada de Palma

El Centro de Protección Animal de Son Reus ha dado una segunda oportunidad a Panxo, un poni de cuatro años que fue rescatado mientras deambulaba solo por la vía pública y que, tras su recuperación, se ha incorporado a la sección de Policía Montada de la Policía Local de Palma.

El animal fue localizado hace unas semanas en la calle, en una situación de riesgo y con claros signos de estrés y desorientación. Tras su rescate, fue trasladado a las instalaciones de Son Reus, donde ha permanecido bajo la atención constante de veterinarios y cuidadores del centro, adscrito al departamento de Bienestar Animal del Ayuntamiento de Palma.

Los profesionales se percataron de que el poni no llevaba microchip, lo que impidió identificar a su propietario. Ante esta circunstancia, Son Reus activó los trámites administrativos correspondientes y puso en marcha un completo protocolo de cuidados para garantizar su recuperación física y emocional.

La evolución de Panxo ha sido muy positiva. Con el paso de las semanas, el estado de salud del poni ha mejorado de manera notable y ha demostrado un elevado grado de sociabilidad con las personas, lo que ha facilitado su integración en su nuevo destino.

A partir de ahora, Panxo convivirá con los caballos de la Policía Montada de Palma en su sede del bosque de Bellver y está previsto que participe en actividades educativas dirigidas a niños y adolescentes, así como en desfiles y actos institucionales.

El acto de donación del poni se ha celebrado este pasado martes en las instalaciones de Son Reus y ha contado con la presencia del regidor de Medio Ambiente y Entornos Saludables, Llorenç Bauzá, y del regidor de Seguridad Ciudadana y Civismo, Miquel Busquets, además de efectivos de la Policía Montada y personal del centro de protección animal.