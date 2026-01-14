Mallorca

Panxo, el poni rescatado en la calle que se ha unido a la Policía Montada de Palma

El Ayuntamiento ha explicado que participará en actividades educativas y en desfiles y otros actos

panxo poni policía palma
Panxo, el poni de la Policía Montada de la Policía Local de Palma.

El Centro de Protección Animal de Son Reus ha dado una segunda oportunidad a Panxo, un poni de cuatro años que fue rescatado mientras deambulaba solo por la vía pública y que, tras su recuperación, se ha incorporado a la sección de Policía Montada de la Policía Local de Palma.

El animal fue localizado hace unas semanas en la calle, en una situación de riesgo y con claros signos de estrés y desorientación. Tras su rescate, fue trasladado a las instalaciones de Son Reus, donde ha permanecido bajo la atención constante de veterinarios y cuidadores del centro, adscrito al departamento de Bienestar Animal del Ayuntamiento de Palma.

Los profesionales se percataron de que el poni no llevaba microchip, lo que impidió identificar a su propietario. Ante esta circunstancia, Son Reus activó los trámites administrativos correspondientes y puso en marcha un completo protocolo de cuidados para garantizar su recuperación física y emocional.

La evolución de Panxo ha sido muy positiva. Con el paso de las semanas, el estado de salud del poni ha mejorado de manera notable y ha demostrado un elevado grado de sociabilidad con las personas, lo que ha facilitado su integración en su nuevo destino.

A partir de ahora, Panxo convivirá con los caballos de la Policía Montada de Palma en su sede del bosque de Bellver y está previsto que participe en actividades educativas dirigidas a niños y adolescentes, así como en desfiles y actos institucionales.

El acto de donación del poni se ha celebrado este pasado martes en las instalaciones de Son Reus y ha contado con la presencia del regidor de Medio Ambiente y Entornos Saludables, Llorenç Bauzá, y del regidor de Seguridad Ciudadana y Civismo, Miquel Busquets, además de efectivos de la Policía Montada y personal del centro de protección animal.

