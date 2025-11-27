Osasuna vive pendiente del estado físico de Budimir

Osasuna vive pendiente del estado físico de Ante Budimir, su máximo goleador, ante el partido del próximo sábado en Son Moix frente al Mallorca. El croata sólo jugó los minutos finales la pasada jornada ante la Real Sociedad y está siguiendo un plan de entrenamientos personalizado con el objeto de que llegue a tiempo al trascendental choque de este fin de semana, ya que es clave en la delantera navarra.

El equipo que dirige el italiano Alessio Lisci llevó ayer a cabo la segunda sesión de la semana con tres ausencias y la incorporación de hasta cuatro jugadores del Promesas quecompletaron la mañana sin contratiempos. La sesión se desarrolló a puerta cerrada en El Sadar y continuó la preparación del encuentro liguero ante el Mallorca con ejercicios de activación, evoluciones y plan de partido, con el que mejorar la puesta en escena vista ante la Real Sociedad, en un choque que perdieron los navarros pese a haberse adelantado en el marcador.

No participaron ni Valentin Rosier ni Iker Benito que siguieron con sus respectivos procesos de recuperación. Por su parte, Ante Budimir llevó a cabo su plan de trabajo programado. El croata sigue tocado y es duda para visitar a los bermellones, a pesar de tener minutos ante los donostiarras. El que fuera delantero del Mallorca es el máximo goleador de Osasuna esta temporada, con cuatro tantos.

Osasuna es el peor equipo de Primera División fuera de casa, con un solo punto sumado en siete desplazamientos en los que, además, apenas han podido marcar un gol. Hasta ahora se habían mostrado fuertes en El Sadar, pero la derrota ante la Real Sociedad les ha situado con la misma puntuación que el Girona, que es quien ocupa la última plaza de descenso, de ahí que el choque de Son Moix sea para ellos vital. Hay que recordar que tan sólo un punto de distancia separa a ambos equipos en la clasificación.