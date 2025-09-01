Manuel Pavón: «Si me tienen que detener aquí les espero, pero no vamos a consentir amenazas del Gobierno»

Con tan sólo un poco más de un mes en su nuevo cargo de director general de Inmigración y Cooperación para el Desarrollo del Govern balear, Manuel Pavón ya ha tenido que hacer frente a las amenazas del Gobierno de Sánchez de enviar Fuerzas y Cuerpos de Seguridad a las Islas por recurrir por la vía legal el decreto que regula el reparto de menas procedentes de las Islas Canarias.

En esta entrevista a OKBALEARES, Pavón arremete contra el Ejecutivo central por querer endosar aún más inmigrantes a las Islas Baleares, ignorando la saturación de los centros de acogida. Explica que tanto él como el Govern balear, a diferencia de Sánchez y sus socios, aboga por una inmigración «legal, regulada y ordenada».

PREGUNTA.- El Gobierno de España les ha advertido con enviarles a la Policía si no aceptan el reparto de menores no acompañados. ¿Temen que un día llamen a la puerta de su despacho para “poner orden”?

RESPUESTA.- Espero que, por lo menos, a mí me traten bien, que soy compañero, y me den un bocadillo un poco mejor… o dos. Bromas aparte, este tema es muy serio. No vamos a consentir ningún tipo de amenaza, ni del Gobierno de España ni de la Delegación del Gobierno. Ya está bien. La Policía tiene que estar para proteger a nuestros ciudadanos, para vigilar nuestras fronteras, para atender a las víctimas de violencia de género que están desprotegidas… no para amenazarnos. Que me detengan si quieren, yo no tengo ningún problema.

P.- Nada más tomar posesión de su cargo, Irene Montero dijo que le iba a denunciar. ¿Le ha llegado ya la querella?

R.- Estoy acostumbrado a este tipo de comentarios sobre mi persona. Me da igual lo que diga esta señora. Todo esto viene por unas declaraciones que hice como portavoz de una organización sindical. Qué casualidad que pasaron meses y nadie me denunció. Y, sin embargo, nada más entrar en política, sin haber hecho todavía declaraciones en mi nuevo cargo, ya quieren denunciarme. Estoy esperando la querella.

P.- La oposición le acusa de racista y asegura que, tras el pacto PP-Vox, se están dejando arrastrar por la ultraderecha. ¿Qué responde?

R.- Nos han llamado muchas cosas. Nuestras políticas hablan por sí solas. Lo que pedimos es una inmigración legal, regulada, ordenada. Y, sobre todo, pedimos no tratar la inmigración de forma peyorativa, como hacen ciertos sectores políticos. Nosotros creemos que la inmigración regulada es un valor. Muchas veces se la vincula sólo al trabajo del tercer sector o a funciones menores y no es así. En nuestras islas hay inmigrantes que son grandes empresarios, autónomos, profesionales en todos los ámbitos. Pero insisto: tiene que ser una inmigración regulada, ordenada y controlada. Sé que esta pregunta viene por unas declaraciones que hice en mi anterior puesto. Pero los datos están ahí, reflejados en informes públicos. Que cada uno los lea y saque sus propias conclusiones.