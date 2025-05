El Gobierno amenaza a Baleares por su rechazo al reparto de menas: «El decreto se aplicará igualmente»

El Gobierno de España ha advertido a todas las comunidades autónomas donde gobierna el PP, como es el caso de las Islas Baleares, que el decreto para el reparto de menas procedentes de Canarias pactado entre Pedro Sánchez y los independentistas de Junts se va aplicar igualmente a partir de este verano a pesar del rechazo de los populares.

Así lo ha asegurado la Ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego (IU), tras la reunión celebrada este pasado lunes para abordar el reparto de menores extranjeros no acompañados, una reunión que ha sido tildada de «tomadura de pelo» por parte del Govern balear ya que las comunidades autónomas no han podido expresar su voto a los criterios de distribución de estos migrantes.

La ministra de Pedro Sánchez ha confirmado el nuevo plazo de 10 días que tienen las CCAA para que aporten toda la información sobre el número de menores acogidos en la actualidad. «El nuevo plazo que comienza este martes va a permitir fijar cuál es el sistema ordinario de acogida, y se pueda solicitar la contingencia migratoria, algo que están esperando fundamentalmente Canarias y Ceuta», ha explicado Rego.

La dirigente de Izquierda Unida ha insistido en mantener el diálogo abierto con las comunidades autónomas, pero ha advertido de que «esto no significa que el Real Decreto no esté operativo, que lo está, y que no se vaya a aplicar, que se está aplicando».

Marga Prohens arremete contra el Gobierno de Sánchez

A pesar de que no ha estado presente en dicha reunión, la presidenta del Govern balear, Marga Prohens (PP), ha arremetido contra el Gobierno central a través de la red social X por no haber dejado votar a las Comunidades Autónomas.

«Que no hayan permitido votar, no cambia que se haya constatado la oposición rotunda de las Comunidades Autónomas a la imposición del reparto de menores migrantes en base a criterios arbitrarios de los pactos de Sánchez con Junts, que perjudica especialmente las Illes Balears», ha asegurado la mandataria del PP.

«Desde el Govern de las Illes Balears expresamos una vez más nuestro rechazo a la acogida de menores procedentes de repartos de otras comunidades por la incapacidad de acogida al ser ya una comunidad receptora de menores migrantes por la consolidación de la ruta migratoria procedente de Argelia y por la acuciante falta de espacios y profesionales», ha manifestado.

«El Gobierno debe ir más allá de repartos y cambiar de manera drástica su política migratoria, combatiendo las mafias y defendiendo nuestras fronteras. Como no lo hace y ha abandonado nuestras islas ante la crisis migratoria, iremos a denunciarlo ante Europa», ha concluido la presidenta de Baleares.

Por su parte, el PP de Mallorca ha denunciado que el Gobierno de Pedro Sánchez ha «impuesto» los criterios de reparto de menas «sin permitir una votación de las comunidades autónomas».

Para el PP, esto se trata de una «nueva muestra del unilateralismo». «Es incomprensible que ante una crisis de esta magnitud se actúe de espaldas a los territorios y con un desprecio absoluto por la realidad insular», ha alegado la portavoz del PP en el Consell de Mallorca, Núria Riera.