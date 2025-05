El Govern balear estalla por la reunión para el reparto de menas: «Ha sido una tomadura de pelo»

El Govern balear que preside Marga Prohens (PP) ha tachado de «tomadura de pelo» la reunión para abordar el reparto de menores extranjeros no acompañados (menas) procedentes de Canarias que Pedro Sánchez ha pactado con los independentistas de Junts. La consellera de Familias y Asuntos Sociales, Catalina Cirer, denuncia que las Comunidades Autónomas no han podido expresar su voto a los criterios de distribución.

«En principio la reunión iba bien, nos han dejado a las Comunidades Autónomas expresar con total libertad nuestros criterios y nuestra situación. Pero a la hora de la votación, que era el punto del día, como en nuestras exposiciones hemos mostrado nuestra disconformidad con los criterios del decreto ley, se ha hecho un receso y se ha dicho que como no había unanimidad no se votaría», ha explicado la consellera popular.

El objetivo de impedir la votación ha sido evitar que quedara en evidencia el rechazo generalizado de las Comunidades Autónomas al reparto de menores migrantes, según considera la dirigente balear del PP.

«Ha sido una tomadura de pelo del Gobierno ante una situación muy complicada, un tema muy complicado y delicado como son los menores migrantes no acompañados y dejan sin resolver una cuestión por su inoperancia, ineficacia, falta de liderazgo y, sobre todo, no querer asumir que hay Comunidades Autónomas con criterios distintos a los suyos», ha recriminado.

Además, Cirer ha acusado al Gobierno de Sánchez de utilizar a las administraciones autonómicas. «Se han aprovechado de una situación para activar un decreto que conviene no a los menores de Canarias, sino a Junts per Catalunya y a las pretensiones de Pedro Sánchez de mantenerse en el poder», ha zanjado.

Dentro de dos meses se conocerá el reparto definitivo de menas y la correspondiente financiación que recibirá cada región. Se estima que Baleares podría recibir cerca de 59 menores migrantes no acompañados de Canarias y Ceuta, a pesar de que las Islas tienen los centros de acogida totalmente colapsados.

El IMAS tacha la reunión de «estafa»

Por su parte, el presidente del Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales (IMAS), Guillermo Sánchez, ha acusado al Ministerio de Juventud e Infancia de «utilizar a las Comunidades Autónomas para cumplir el expediente» y evitar que votaran acerca de los criterios para el reparto de menores migrantes no acompañados.

«La verdad es que se siente uno estafado. Se desplaza uno hasta aquí tratando de buscar una solución favorable para todos estos menores que necesitan atención y lo que te encuentras es que el Ministerio ha utilizado a las Comunidades Autónomas para cumplir el expediente que marcaba el decreto ley, que era que se tenía que someter a votación y conseguir por unanimidad un criterio de reparto», ha expuesto el también conseller de Bienestar Social del Consell de Mallorca.

«Al ver que mayoritariamente, incluso Comunidades Autónomas gobernadas por el PSOE, iban a votar en contra, no se ha dejado votar, no se ha dejado que se manifieste si había o no una unanimidad para no dejar en evidencia que mayoritariamente no se quiere», ha sostenido.