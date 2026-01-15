La juez manda a la cárcel al hombre detenido por matar a su pareja hace un año en Palma

La titular de la Sección de Violencia sobre la Mujer del Tribunal de Instancia de Palma número 1 ha acordado prisión provisional para el hombre detenido por haber matado a su pareja en febrero de 2025 en Palma.

El pasado lunes la Policía Nacional arrestó al hombre, de origen español, por un presunto delito de homicidio de una mujer -su novia- que apareció sin vida en un domicilio en el barrio de La Soledad.

El 3 de febrero del año pasado, sobre las 14.30 horas, una patrulla de Seguridad Ciudadana de la Policía Nacional se personó en una vivienda de la capital balear donde había aparecido el cuerpo de una mujer sin vida.

En el lugar los agentes encontraron a un hombre, que era la pareja sentimental de la fallecida, así como un familiar avisado por éste y que llamó a los servicios de emergencias. Los agentes solicitaron la presencia de una ambulancia y una vez allí el personal sanitario certificó la muerte de la mujer.

La Policía halló en la casa restos de sustancias estupefacientes y el novio de la fallecida explicó que habían consumido drogas horas previas al suceso.

Si bien inicialmente la muerte parecía haberse producido por una reacción adversa a sustancias estupefacientes, no se descartaron otras hipótesis a la espera de la autopsia. Por su parte, el Grupo de Homicidios de la Policía Nacional prosiguió con la investigación.

Tras la autopsia se pudo averiguar que la víctima presentaba lesiones en el cuello, compatibles con una etiología violenta por asfixia mecánica.

En atención a la investigación policial, que ha durado once meses, una vez se obtuvieron las pruebas e indicios, los agentes del Grupo de Homicidios de la Policía Nacional procedieron el pasado lunes a la detención del hombre como presunto autor del homicidio.

Los investigadores pudieron comprobar que no existían denuncias previas por malos tratos en la pareja.

Los agentes del Grupo de Homicidios han contado con la ayuda del Servicio de Análisis de la Conducta de la Policía Nacional