Detenido en Palma un joven por provocar la muerte de su novia hace un año

Vuelco total a un caso relacionado con el fallecimiento de una mujer en Palma en febrero del año 2025, que en un primer momento se dio como muerte natural. Tras varios meses de investigación, la Policía Nacional finalmente ha detenido a un joven de nacionalidad española al que se le acusa ahora de provocar la muerte de la víctima, con la que mantenía una relación sentimental.

Los resultados de la autopsia revelan que la muerte de la mujer fue provocada presuntamente por su novio, por lo que los agentes del Grupo de Homicidios localizaron este lunes al sospechoso y procedieron a su detención.

El detenido se encuentra ahora mismo en los calabozos de la Jefatura Superior de la Policía Nacional a la espera de que pase a disposición judicial en las próximas horas.