Inca presenta los actos de la semana grande del Dijous Bo 2025

El Ayuntamiento de Inca ha presentado este martes el programa del Dijous Bo 2025, la feria más grande de Mallorca, que este año se celebrará el 13 de noviembre. El acto ha tenido lugar en la estación de tren de Inca, un espacio cargado de simbolismo, ya que este 2025 se conmemoran 150 años de la llegada del tren a la capital del Raiguer.

Durante la presentación, el alcalde de Inca, Virgilio Moreno, ha destacado que «el tren fue un elemento clave para el desarrollo de Inca y para reforzar su papel como corazón de Mallorca. Este año, esta efeméride nos invita a mirar atrás con orgullo y proyectarnos hacia el futuro con la misma energía y espíritu de innovación».

Moreno ha afirmado también que «el Dijous Bo es el día que esperamos todo el año, en el que nuestra ciudad se viste de fiesta, se llena de gente y se convierte en punto de encuentro de Mallorca. Es el día que nos recuerda de dónde venimos, quiénes somos y todo lo que somos capaces de hacer juntos», recoge el consistorio en un comunicado.

Por su parte, la concejala de Dijous Bo, Maritxe Fernández, ha querido enviar un mensaje de agradecimiento a todas las personas que participan y hacen posible el Dijous Bo: «Desde el Ayuntamiento encabezamos la organización del Dijous Bo, pero detrás tenemos asociaciones, entidades, clubs y muchas personas que contribuyen activamente a hacer posible la gran Fira de Mallorca. Gracias por su implicación y colaboración»..

La Semana Grande del Dijous Bo comienza el viernes anterior con el pregón que da el sus a las fiestas, a cargo de Bartomeu Bauçà Arrom. Después, durante el fin de semana previo al Dijous Bo se celebra la festividad de Santa María la Mayor, que es la copatrona de Inca. Estos días se celebran los tradicionales foguerons de la verbena y eventos ya consolidados como el correfoc Inc’Fern, el Vermut Fest o el Rally Dijous Bo. Por otra parte, la ceremonia de entrega de los Premios Dijous Bo se realiza el martes 11 de noviembre en el Teatro Principal de Inca.

El mercado payés será un año más el gran protagonista del Dimecres y Dijous Bo con cientos de tenderetes y kilómetros de exposición. Estará abierto ya desde las 10.00 horas del miércoles. Además, habrá también exposición ganadera, exposición de vehículos, camiones, maquinaria pesada y maquinaria agrícola, certamen de artes plásticas y muchas actividades más.

Este año la exposición de maquinaria agrícola incluirá una muestra de náutica y se ubicarán en la Gran Vía Colom pequeñas barcas y elementos relacionados con el mundo marítimo, ofreciendo un espacio único para descubrir la actividad náutica en Baleares.

Por último, cabe destacar que coincidiendo con esta efeméride tan señalada, el Claustro de Sant Domingo acogerá la exposición 150 años del ferrocarril en Mallorca, gracias a la colaboración de Serveis Ferroviaris de Mallorca. Asimismo, la XLVI Exposición Filatélica también se dedica al aniversario de la llegada del tren a Inca.

El programa completo del Dijous Bo 2025 se puede consultar aquí: https://incaciutat.com/dijousbo.