Bartomeu Bauçà Arrom será el pregonero del Dijous Bo 2025

El inquer Bartomeu Bauçà Arrom será el encargado de dar el pregón del Dijous Bo 2025, que tendrá lugar el viernes 7 de noviembre, a las 20.30 horas, al Teatro Principal de Inca. El acto contará también con las actuaciones del Orfeón el Harpa de Inca y del quinteto de la Orquesta de Cámara de Mallorca, con la participación del tenor José Manuel Sánchez y la soprano Aina Campaner.

Según explica el Ayuntamiento de Inca en un comunicado, Bartomeu Bauçà, de 54 años, es una persona muy querida y reconocida en la ciudad. Nacido y criado en la avenida de Lluc, aprendió el oficio de fontanero con su tío Andreu Arrom y, años más tarde, fundó junto con su cuñado la empresa Bauçà Rubert Instal·lacions (BRIZNA).

Comprometido con la vida social y deportiva de Inca, Bauçà ha sido uno de los grandes impulsores del baloncesto en la ciudad: en 2012 participó en la creación del Club Baloncesto Ciudad de Inca, del cual ha sido presidente durante doce años y también es uno de los fundadores del Club Baloncesto Dijous Bo, una entidad que lleva con orgullo el nombre del día más grande de Inca.

Su trayectoria deportiva y social también lo ha llevado a ocupar cargos de responsabilidad como la vicepresidencia de la Federación de Baloncesto de Baleares y la participación como patrón de la Fundación FEBIB 1935, que impulsa la vertiente solidaria y humana del baloncesto en las Islas.

El alcalde de Inca, Virgilio Moreno, ha destacado que Bartomeu Bauçà «representa como pocos el espíritu del Dijous Bo: el esfuerzo, el compromiso, la ilusión y el orgullo de ser de Inca. Es un inquer muy querido, vinculado especialmente al tejido deportivo y estoy convencido de que nos ofrecerá un pregón lleno de sentimiento y de amor por nuestra ciudad».

El pregón del Dijous Bo marca el inicio de los actos más esperados de la feria de las ferias, una de las celebraciones más emblemáticas de Mallorca. Después de la lectura del pregón, los asistentes podrán disfrutar de una velada musical con el Orfeón el Harpa de Inca y el quinteto de la Orquesta de Cámara de Mallorca, acompañados de José Manuel Sánchez y Aina Campaner.