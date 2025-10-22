Inca presenta el cartel del Dijous Bo 2025, un homenaje al origen de la gran Fira de Mallorca

El Dijous Bo 2025 ya tiene imagen. El diseñador gráfico inquer Pedro Agüera Llinás ha sido el ganador del concurso que convoca cada año el Ayuntamiento de Inca para elegir la imagen promocional de la gran feria de Mallorca. El alcalde de Inca, Virgilio Moreno, y el regidor de Comunicación, Miguel Ángel Cortés, han presentado hoy, junto con el premiado, el cartel en la plaza de España.

El cartel, titulado Otro año, es un pequeño homenaje a la tradición, la payesía y el origen del Dijous Bo, realizado con una técnica contemporánea de collage digital. La pieza combina elementos visuales que evocan las raíces del campo mallorquín con una mirada actual y creativa, explica el Consistorio en un comunicado, y reflejan la esencia de una fiesta que mantiene viva su identidad a pesar de reinventarse cada año.

Virgilio Moreno ha destacado que «el cartel de este año transmite perfectamente lo que es el Dijous Bo: una celebración arraigada a nuestra historia, pero abierta al futuro. Pedro Agüera ha sabido representar con sensibilidad y talento esta conexión entre la tradición y la modernidad que define nuestra ciudad».

La imagen ganadora de esta nueva edición ha sido seleccionada entre una quincena de propuestas, que se presentaron en el marco del concurso, y recibirá un premio de 700 euros.

Pedro Agüera Llinás, nacido a Inca, es diplomado en Artes Visuales y Comunicación y cuenta con una amplia trayectoria profesional como diseñador gráfico especializado en imagen corporativa y producción gráfica. Ha colaborado con numerosas empresas e instituciones, entre ellas el Ayuntamiento de Inca, el Govern balear, Garden Hoteles, Aubamar Hoteles, ASIMA o Camp Mallorquín.

Con este acto, se inician oficialmente los preparativos del Dijous Bo 2025, la feria más importante de Mallorca, que cada año convierte Inca en el centro neurálgico de la isla.

SFM amplía los servicios especiales por las ferias de Inca previas al Dijous Bo

Serveis Ferroviaris de Mallorca (SFM) ha habilitado servicios especiales de refuerzo con motivo de las ferias de Inca previas a la celebración del Dijous Bo, por segundo año consecutivo, con el doble de trenes los domingos y con refuerzos también las tardes de los sábados.

📢 Serveis especials els caps de setmana amb motiu de les Fires d’Inca prèvies al Dijous Bo. ✅ Enguany, duplicam els serveis els diumenges i hem habilitat reforços els dissabtes a l’horabaixa. + Info➡️https://t.co/NpsGpi731y ⏰Consulteu els horaris ➡️ https://t.co/tO8wDwojok pic.twitter.com/JxX49DCDS8 — SFM (@sferroviarism) October 22, 2025

Según ha explicado en un comunicado la Conselleria de Vivienda, Territorio y Movilidad, los trenes especiales comenzaron el pasado fin de semana y tendrán continuidad los fines de semana del 25 y 26 de octubre y del 1 y 2 de noviembre.

Este año, SFM incrementa el servicio y habilita refuerzos las tardes de los sábados y el doble de trenes los domingos. Además, con motivo de la celebración del 150 aniversario de la llegada del tren a Mallorca, la empresa contará además este fin de semana -25 y 26 de octubre- con un estand propio en la feria, junto al trenecito infantil que instalará en colaboración con la Asociación de Amigos del Ferrocarril de Baleares.