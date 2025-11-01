El Illes Balears alcanza un nuevo récord histórico en Europa

El Illes Balears Palma Futsal ha vuelto a hacer historia. Tras vencer por 3-1 al FK Chrudim en la segunda jornada de la Main Round de la UEFA Futsal Champions League, el equipo dirigido por Antonio Vadillo ha igualado el récord absoluto de partidos invictos en la UEFA Champions League que hasta ahora solo ostentaba el Manchester City de Pep Guardiola, con 26 encuentros sin conocer la derrota entre fútbol y fútbol sala. El conjunto inglés firmó esta marca entre octubre de 2022 y abril de 2024, y desde entonces ningún otro equipo había sido capaz de alcanzarla.

Esta impresionante racha, que arrancó hace cuatro temporadas, ha convertido al conjunto balear en el principal referente del fútbol sala europeo en la actualidad. El pasado curso, el empate frente al Piast Gliwice en la Elite Round supuso el 22º partido sin perder, estableciendo el récord histórico en fútbol sala. Ahora, con la victoria de este jueves en Son Moix, el Illes Balears Palma Futsal supera su propio listón y se inscribe entre los clubes más dominantes del deporte continental en todas sus modalidades.

El club balear es, además, el único equipo que ha conquistado tres UEFA Futsal Champions League de forma consecutiva, y lo ha hecho sin perder ni un solo partido en ninguna de las tres ediciones. Encadena también 17 encuentros europeos como local sin conocer la derrota, con 15 victorias y solo 2 empates, en un Son Moix que se ha convertido en un auténtico fortín. Además, la final de Le Mans, en la que se proclamó tricampeón de Europa, fue la más goleadora en la historia de la competición. En ella, Fabinho se convirtió en el primer jugador en anotar cuatro goles en una final, y Neguinho, MVP del encuentro, firmó cinco asistencias, otra marca nunca antes vista.

El Illes Balears Palma Futsal continúa así su camino imparable en Europa, combinando ambición, historia y una regularidad que lo sitúan como uno de los clubes más importantes del panorama internacional. Este sábado, en caso de lograr un empate o una victoria ante el FC Semey, no solo asegurará la clasificación a los octavos de final como primero de grupo, sino que además batirá el récord absoluto de partidos invictos en todas las competiciones UEFA.