3-1. El Illes Balears sigue intratable en la Champions

Segunda jornada y segunda victoria del Illes Balears en la Main Round de la Champions. Este resultado les clasifica directamente para octavos de final, pero ahora se trata de quedar campeones de grupo y con un punto ante los kazajos el sábado puede ser suficiente. Alisson adelantó a los mallorquines, pero Chrudim empató antes del descanso. La entrada de Luan Muller le cambió la cara a los de Vadillo: Ernesto y nuevamente Alisson firmaron los goles que dieron la victoria ante un rival correoso, sostenido por las intervenciones del portero Špánik.

El Illes Balears Palma Futsal se medía al FK Chrudim en su segundo compromiso de la Main Round de la UEFA Futsal Champions League. El encuentro arrancó con intensidad y una acción clave cambió el desarrollo del juego: Vahala, portero del conjunto checo, fue expulsado por derribar a Ernesto cuando se dirigía solo hacia portería vacía. Špánik entró para cubrir la meta del Chrudim, mientras el conjunto de Antonio Vadillo intentaba aprovechar la superioridad. Sin embargo, las prisas en la circulación, un poste y la solidez defensiva rival evitaron el tanto balear.

El FK Chrudim fue ganando confianza con el paso de los minutos y obligó a Dennis a intervenir en varias ocasiones para mantener el empate. La entrada de David Peña dio un nuevo aire al equipo mallorquín. El ala catalán aportó verticalidad y dinamismo, rozando el gol en un par de acciones que Špánik y la zaga rival desbarataron. Fue en el minuto 12 cuando Son Moix estalló: Alisson encaró, amagó y superó al portero con clase para abrir el marcador.

El técnico checo, Matěj Slováček, respondió con juego de cinco en ataque, aunque reservando a Špánik para las labores defensivas. El partido entró en una fase de ida y vuelta, con oportunidades para ambos equipos. Charuto y Ernesto rozaron el segundo tanto, pero sin fortuna. A tres minutos del descanso, los árbitros Ivanov y Bergs señalaron la quinta falta del Chrudim. Pese a la presión, los checos resistieron y lograron empatar en una jugada rápida culminada por Drozd antes del descanso.

La segunda parte comenzó cuesta arriba para los de Vadillo, con el FK Chrudim imponiendo su ritmo y obligando a Dennis a salvar de nuevo al equipo. Los checos insistían con el portero-jugador, hasta que Vadillo apostó por Luan Muller como recurso ofensivo. El cambio dio resultado inmediato: en su primera acción, Ernesto firmó una jugada individual brillante para poner el 2-1. Son Moix respiraba de nuevo.

El Illes Balears Palma Futsal creció con el marcador a favor. Alisson, en una actuación destacadísima, robó en primera línea y definió con una picadita perfecta para ampliar la ventaja (3-1). Con el partido bajo control, Lucão y Rivillos buscaron el cuarto gol sin suerte, pero la victoria ya no peligraba.

Triunfo importante del conjunto balear que, además de sellar el billete para los octavos de final, alarga su espectacular racha de 26 partidos invicto en Europa.

Illes Balears Palma Futsal: Dennis, Lin, Ernesto, Mario Rivillos y Fabinho. También jugaron: David Peña, Mateus Maia, Machado, Lucão, Charuto, Alisson y Deivão.

FK Chrudim: Vahala, Koudelka, Pavel Drozd, David Drozd, Seidler. También jugaron: Špánik, Grytsyna, Max, Mareš y Záruba.

Goles: 1-0, Alisson (min. 12); 1-1, Drozd (min. 19); 2-1, Ernesto (min. 27); 3-1, Alisson (min. 28).

Árbitros: Ivan Ivanov (BUL) y Jiri Bergs (BEL). Amonestaron con tarjeta amarilla a Machado del Illes Balears Palma Futsal y a Seidler, a Mareš y a David Drozd del FK Chrudim. Amonestaron con tarjeta roja a Vahala del FK Chrudim.

Pabellón: Palau Municipal d’Esports Son Moix. 1700 espectadores. Segundo partido de la Main Round de la UEFA Futsal Champions League.