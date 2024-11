Gamarra asegura en Palma que Mazón «ha rendido cuentas» mientras Sánchez o Ribera «miran a otro lado»

La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ha asegurado este viernes en Palma, donde ha acudido para participar en la conferencia política del PP balear, que el presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, «ha rendido cuentas» ante sus ciudadanos por la catástrofe de la DANA, mientras que, a su juicio, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, «miran hacia otro lado».

«Mazón ha rendido cuentas en Les Corts ante sus ciudadanos, que es lo que deben hacer los políticos, y a mí me hubiera gustado que eso lo hubieran hecho Sánchez o Ribera. No hacerse responsable de lo que te compete, no es el mejor ejemplo para la sociedad española», ha esgrimido.

Asimismo, ha apuntado que ahora el PP «arrimará el hombro» porque es «el principal partido de España» y ha reivindicado que desde ayuntamientos, diputaciones, Consells insulares o gobiernos autonómicos el PP haya «arrimado el hombro» con personal y efectivos de emergencias, porque «no hay que pedir las cosas para actuar».

Gamarra ha avanzado que el PP votará a favor de los reales decretos para que las ayudas «lleguen rápido a quien lo necesita» y se traslade un mensaje de «seguridad, confianza y certidumbre» para reconstruir la zona afectada.

También ha reclamado un Gobierno que «gobierne» y no que «esté pendiente de resistir una semana más en le poder». Al mismo tiempo, ha puesto en valor la «lealtad institucional», por lo que ha pedido «fortalecer» las instituciones mediante un «rescate democrático».

En ese sentido, ha defendido que esto es lo que pretende hacer el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, y lo que se trata de hacer desde los gobiernos autonómicos que preside el PP.

La secretaria general ha subrayado que el tiempo que dure el PP en la oposición, le tiene que coger «preparado para cuando se produzca el cambio», ya que el PP es «la alternativa» y «quiere construir de la mano de la sociedad», recoge Europa Press.

A lo largo de la charla mantenida con Prohens, se han intercambiado preguntas y al ser consultada por la perspectiva que se tiene en el ámbito nacional del Govern, Gamarra ha respondido que se percibe como un Ejecutivo con «mucha ambición» para «transformar las cosas a mejor».

Así, ha puesto de ejemplo medidas como la implantación de la gratuidad de la educación de 0-3 años, la incorporación de psicólogos educativos o la contratación de oncólogos en Ibiza.