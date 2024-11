Prohens defiende su gestión en el primer aniversario de su Govern: «Somos un equipazo»

La secretaria general del PP nacional, Cuca Gamarra, ha participado este viernes en la conferencia política de la formación en Baleares Som el canvi de tots -Somos el cambio de todos-, donde ha compartido mesa, en forma de coloquio, con la presidenta Marga Prohens con motivo del primer aniversario del Govern del PP en las Islas.

Prohens ha calificado su primer año como «intenso, pero lleno de orgullo, fuerza y aprendizaje», para añadir que «si algo teníamos claro desde el primer momento es que no queríamos búnkers, ni muros, ni sectarismos. Queríamos puertas abiertas, calle y humildad para rectificar».

La mandataria balear ha destacado que sobre todo querían «encarar aquellos problemas que llevan mucho tiempo en un cajón», por lo que «en un año los hemos puesto encima de la mesa: la saturación, el agua, el medio natural, el trasporte público, la vivienda, la economía, los impuestos, la educación, la sanidad… absolutamente todo», ha afirmado.

No obstante, Prohens ha reconocido que «aún queda mucho por hacer, pero que no vamos a cesar para poder decir que por lo menos las cosas están mucho mejor que cuando llegamos».

Asimismo, la presidenta del Govern ha puesto en valor a sus consellers: «Son muy buenos y muy buenas personas. Hay cosas que no salen bien a la primera. Pero se preocupan por sus equipos y creen en lo que defienden. Les he visto enfadarse y sufrir. Pero también levantarse. Por eso, me transmiten tanta confianza. Somos un equipazo».

La jefa del Ejecutivo autonómico ha aplaudido también la sintonía que existe entre los consells insulars y los ayuntamientos. «Los ciudadanos nos paran por cualquier cosa por la calle. En este primer año he aprendido que hay que tratar de solucionar esos problemas que llevaban un tiempo escondidos en los cajones del Consolat».

Prohens ha defendido también la forma que tiene su Govern de afrontar los problemas de la ciudadanía: «Dijimos desde un principio que este era nuestro plan y fuimos a por ello».

«Los ciudadanos no quieren ruido»

La secretaria general del PP nacional, Cuca Gamarra, ha explicado que ve al equipo del Partido Popular en Baleares «con muchísimas ganas de seguir haciendo cosas». «Sois un gobierno con mucha ambición, que ha llegado para cambiar las cosas y cumplir con la palabra dada», ha resaltado, para añadir que «aunque pueda parecer algo común, con el Gobierno de España no lo es» y que, de esta forma, «devolvéis la confianza a las instituciones».

Gamarra ha esgrimido que «el PP es el principal partido de España. Y ahí donde gobernamos estamos actuando de forma efectiva». La secretaria general también se ha referido a la «ayuda efectiva» que ha realizado la formación popular en aquellos territorios donde gobierna, en referencia al apoyo que está prestando con las zonas de la Comunidad Valenciana más afectadas por el paso de la DANA.

«Los ciudadanos no quieren ruido ni rédito político», ha manifestado Gamarra. «Estamos en un momento de mucha polarización. Y nosotros estamos demostrando que la política es otra cosa. Creo que Baleares es un claro ejemplo de gestión», ha expresado.

Finalmente, Gamarra ha puesto en valor que el Govern de Marga Prohens «piense en grande» y ponga el foco de atención en solucionar los problemas de la sociedad civil.