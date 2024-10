Cuca Gamarra: «Ha quedado demostrado que Armengol mintió y que era el contacto directo con Koldo»

La secretaria general del Partido Popular, y diputada en el Congreso de los Diputados, Cuca Gamarra, ha sido la gran invitada de este jueves en la celebración del Fórum de Conciliación: Somos pioneros en España en la conciliación familiar y laboral que ha tenido lugar en la sede de CAEB en Palma.

Antes del inicio del acto, Gamarra ha señalado en su comparecencia ante los medios de comunicación a la ex presidenta del Govern balear y actual presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol como corresponsable de la rama balear del caso Koldo.

La secretaria general popular ha señalado que «la corrupción llega ya a once ministerios y a primeras autoridades del Estado como es la presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol. Lo que ha quedado claro en los últimos días es que la conexión con Koldo era la propia Francina Armengol y que Armengol mintió en las comisiones de investigación cuando dijo que no tenía nada que ver».

Gamarra ha añadido que «hoy sabemos que no sólo era el contacto directo con Koldo. Cuando te llaman cariño evidentemente no es alguien a quien no conoces de nada, hay una estrecha relación con la trama. Y era el nexo con la rama balear que ha hecho que cinco millones de euros hayan acabado en la trama».

La diputada en el Congreso ha puesto en el foco al Gobierno de Pedro Sánchez y su peligrosa relación con la presunta trama corrupta del caso Koldo: «La sociedad ve cómo tiene un Gobierno de Pedro Sánchez asediado por la corrupción, algo que provoca que Sánchez tenga que dedicar las 24 horas del día a intentar escaparse de ella».

Fórum de Conciliación

Ya en el acto de celebración del Fórum de Conciliación: Somos pioneros en España en la conciliación familiar y laboral, la presidenta del PP balear, Marga Prohens, ha destacado que “cuando se apruebe el proyecto de ley balear de Conciliación, pionero en España, situará nuestra comunidad a la vanguardia de las políticas de conciliación”.

Prohens ha señalado que «el Govern del Partido Popular ha hecho mucho en este año por la conciliación, hemos abordado los sudokus imposibles que hacen miles de familias por compatibilizar el trabajo con el cuidado de los hijos». Por ello, «en los cincuenta primeros días cumplimos con la gratuidad de la educación 0-3» ha expuesto la presidenta y en cuanto a la pionera ley de Conciliación «daremos facilidades a las familias como la apertura de los centros educativos fuera del periodo lectivo y flexibilizaremos la jornada laboral mediante un banco de horas siempre con el objetivo de que las familias tengan más tiempo para dedicar a sus hijos».

Por último, Prohens ha reafirmado «el claro compromiso del PP por la igualdad» y ha expuesto que «tanto Baleares como España son un buen lugar para nacer mujer, para ser mujeres libres, pero aún queda camino por recorrer hacia la igualdad efectiva y real entre hombres y mujeres, especialmente en el ámbito laboral».