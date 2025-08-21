El II Trofeo Ciutat de Palma de Mototurismo se disputará este sábado con una ruta de 300 kilómetros

El polígono de Son Castelló acogerá este sábado 23 de agosto, a las 18.00 horas, el inicio del II Trofeo Ciutat de Palma de Mototurismo, una competición organizada por el Club Media Milla y la Federación Balear de Motociclismo, con el apoyo del Ayuntamiento de Palma, a través del Institut Municipal de l’Esport (IME).

Según ha informado este jueves el Consistorio en un comunicado, la prueba, que se incluye en la quinta edición del Dark Iron Motard, consiste en «una yincana de carácter lúdico que transcurrirá por carreteras abiertas al tráfico».

Los pilotos deberán combinar estrategia, orientación y navegación para completar un recorrido de aproximadamente 300 kilómetros en unas siete horas, intentando «realizar el recorrido en el menor número de kilómetros posible», ya que cada participante decide su itinerario.

El evento ha sido presentado este jueves en la plaza de Cort, con la participación del director general de Deportes, David Salom. También han asistido la vicepresidenta de la Federación Balear de Motociclismo, Laura Durán; el presidente del Club Media Milla, Pep Quetglas, y representantes de las empresas patrocinadoras del evento.