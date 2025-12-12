BIAM Audiovisual lanza un concurso de vídeos con inteligencia artificial sobre la época de Antonio Maura.

BIAM Audiovisual ha puesto en marcha el concurso de vídeos cortos con inteligencia artificial La época de Antonio Maura, una iniciativa que busca fomentar la creatividad, la divulgación histórica y la experimentación audiovisual a través del uso de herramientas de IA aplicadas al relato del pasado reciente de España.

El certamen propone a los participantes reinterpretar episodios clave de la historia de finales del siglo XIX y comienzos del XX mediante formatos breves pensados para el entorno digital.​

Un viaje histórico en 30 segundos

El concurso invita a crear piezas audiovisuales inspiradas en distintos aspectos de la época de Antonio Maura, como La Semana Trágica, el desastre de 1898, el turnismo político, el nacimiento del movimiento obrero, la modernización de las ciudades con la electricidad y el tranvía, las reformas sociales, el modernismo, los primeros pasos del cambio en la voz de las mujeres o la vida cotidiana en torno a 1900, entre otros temas. Cada vídeo debe tener una duración de entre 15 y 30 segundos, en formato vertical 9:16 y archivo .MP4 o .MOV, y deberá haber sido generado total o parcialmente con herramientas de inteligencia artificial, integrando recursos visuales, sonoros o narrativos.​

Además, las personas participantes deberán incluir una breve descripción del proceso de creación y de las herramientas de IA empleadas, con el fin de visibilizar las nuevas metodologías de trabajo en el ámbito audiovisual y favorecer una reflexión crítica sobre el uso de estas tecnologías.​

Participación y requisitos

El certamen está abierto a personas mayores de 18 años y a mayores de 16 años que cuenten con autorización expresa y firmada por sus progenitores o tutores legales, conforme al modelo facilitado por la organización. La participación implica la aceptación íntegra de las bases, así como de las decisiones que se adopten durante el desarrollo del concurso.​

Los autores conservarán los derechos morales y patrimoniales sobre sus obras, si bien conceden a BIAM Audiovisual una licencia gratuita y no exclusiva para la comunicación pública, exhibición y difusión de las piezas en redes sociales, medios digitales y actividades institucionales vinculadas al certamen o a la promoción de la entidad, citando siempre la autoría.​

Un premio vinculado a la creación audiovisual

El jurado, designado por BIAM Audiovisual, valorará especialmente la originalidad y creatividad, la coherencia histórica, la calidad técnica y estética y la integración innovadora de herramientas de IA en las piezas presentadas. Se otorgará un único premio consistente en 300 euros en créditos en la plataforma VEO3, destinados a servicios o productos relacionados con la creación audiovisual, que no podrán canjearse por dinero en efectivo.​

Con esta iniciativa, BIAM Audiovisual refuerza su apuesta por la intersección entre cultura, tecnología y memoria histórica, acercando al público general episodios clave de la historia contemporánea española a través de formatos breves y lenguajes propios del entorno digital.​

Plazos, envío de obras y bases completas

Las inscripciones se abren el 8 de diciembre de 2025 y la fecha límite de recepción de obras es el 22 de diciembre de 2025. Las personas interesadas deberán enviar sus vídeos a través del formulario oficial de inscripción, disponible en: https://forms.gle/XnTvi6cjpGTkZSP9A

Las bases completas del concurso pueden consultarse en la web de BIAM Audiovisual: https://biamaudiovisual.com/event/biam-shorts-ai/