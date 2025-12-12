Los accionistas de Talgo aprueban el plan para dar entrada al Estado y al Gobierno vasco en su capital

Los accionistas de Talgo han aprobado el plan de reestructuración que permitirá al fondo británico Trilantic salir del capital de la compañía y permitirá la entrada de Sidenor, el Estado, a través de la SEPI, y el Gobierno vasco como accionistas. El plan ha sido apoyado con más del 97% de votos a favor a todos los puntos del orden del día en la junta extraordinaria celebrada este viernes.

Carlos Palacio Oriol, presidente de Talgo que será sustituido próximamente, ha defendido que este acuerdo es «indispensable» para salvar el futuro de la compañía y proteger a los accionistas, trabajadores, clientes y acreedores. Talgo, en un comunicado, también ha lamentado que el proceso se haya alargado durante dos años.

En este tiempo el Gobierno bloqueó incluso la compra de Talgo por parte de la empresa húngara Ganz-MaVag. El Ejecutivo consideró la operación un riesgo para la «seguridad nacional y el orden público» por las conexiones del grupo húngaro con el Gobierno de Vladímir Putin, presidente de Rusia. Tanto Trinlantic como la familia Oriol recurrieron a la justicia el veto del Gobierno a la empresa hungara.

«Durante este tiempo, el desarrollo de la actividad ordinaria de la sociedad y de Grupo Talgo se ha visto afectada de forma muy negativa. La ausencia de un marco accionarial estable ha generado reveses en la gestión y han deteriorado de manera significativa la posición competitiva, económica y financiera de la sociedad», ha dicho la empresa en un comunicado publicado este viernes después de que la junta aprobara el nuevo plan.

La compañía ha resaltado los efectos negativos derivados de la incertidumbre provocada por los cambios accionariales. Además, la oferta húngara ascendía a 5 euros por acción, frente a los 4,25 euros por los que Trilantic venderá su participación finalmente.

En la junta de este viernes se ha aprobado también una ampliación de capital de 45 millones de euros, la emisión de 300 bonos convertibles en acciones ordinarias por 30 millones de euros, la emisión de otros 750 bonos convertibles de 75 millones y la formalización de contrato de financiación sindicado de hasta 770 millones de euros y una línea de avales de hasta 500 millones de euros con garantía parcial de Cesce.

Por otra parte, se ha reducido el número de miembros del consejo de administración a ocho. La SEPI, como futuro accionista con un 8%, ha propuesto a Juan Antonio Sánchez Corchero, actual presidente de la patronal alavesa (SEA), como nuevo consejero dominical en Talgo.