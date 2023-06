La Ejecutiva de Podemos en Baleares rectifica y dice ahora que ha presentado la dimisión después que en la rueda de prensa celebrada a primera hora de la mañana hubiera anunciado que la única decisión había sido someterse al examen del Consejo Autonómico que está previsto para el 10 de junio. Al final, la dirección de Podemos sigue confundiendo a los ciudadanos y sus electores, tal com ha hecho durante la campaña electoral, y afirma que ha dimitido tras anunciar todo lo contrario.

Tras las críticas internas recibidas por la Ejecutiva por permanecer enrocada y no tomar decisiones a pesar del estrepitoso fracaso sufrido en las elecciones del 28 de junio, la dirección del partido ha comunicado que el hecho de poner sus cargos a disposición del Consejo Autonómico supone en la práctica su dimisión, ya que sólo faltará que sea ratificada por este órgano interno.

Tras la ratificación de la dimisión el 10 de junio, la decisión se elevará al Consejo Ciudadano estatal que deberá convocar el proceso de primarias tras las elecciones del 23 de julio.

En la rueda de prensa celebrada a las 9,30 de la mañana de este jueves para dar cuenta del resultado de la reunión de casi cinco horas que tuvo lugar en la tarde noche del miércoles, la líder de Ciudadanos en Baleares, Antònia Jover, ha dicho que no había presentado la dimisión. «Hubiera presentado la dimisión en el caso de que no se hubiera producido el adelanto electoral al 23 de julio», ha aclarado para añadir que «la próxima campaña electoral no se habría podido salvar con una dirección autonómica desmontada».