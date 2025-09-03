Diada de Mallorca: actividades durante dos semanas y en todos los municipios

El Consell de Mallorca ha presentado el programa de actividades de la Diada de Mallorca que se celebra el 12 de septiembre y que contará con eventos y actividades durante dos semanas y en todos los municipios de la isla.

El presidente de la institución insular, Llorenç Galmés; la vicepresidenta y consellera insular de Cultura y Patrimonio, Antònia Roca, y el conseller insular de Hacienda, Innovación y Función Pública, Rafael Bosch, han dado cuenta de toda la programación en un acto que he tenido lugar este miércoles en el Teatro Principal de Palma.

La Diada de Mallorca estará dedicada al poema de Miquel Costa i Llobera El pi de Formentor, coincidiendo con el 150 aniversario de su publicación. Para remarcarlo, durante la presentación se ha proyectado el vídeo oficial de la Diada, que evoca la inspiración del poeta a la hora de crear su obra más universal.

El 12 de septiembre se celebrarán los principales actos institucionales, entre ellos, la inauguración de una exposición de un conjunto de textos manuscritos de Miquel Costa i Llobera y del Llibre de franqueses i privilegis del Regne de Mallorca en el Palau del Consell, así como la ofrenda floral al rey Jaume II en la Catedral, abierta a toda la ciudadanía.

A las 19.00 horas se entregarán los Premios, Honores y Distinciones de Mallorca en el Teatre Principal, que reconocen la trayectoria de personas y entidades que han trabajado a favor de la isla.

«En la Diada deben ser los mallorquines quienes tengan todo el protagonismo. Queremos que este año sea la Diada más arraigada a nuestra tierra y, al mismo tiempo, la más nuestra», ha destacado Galmés y recoge Europa Press.

La programación se inicia el 7 de septiembre con la jornada deportiva para niños y el 14 de septiembre se celebra la tradicional Pujada a Lluc a peu de la Part Forana, que por primera vez organiza la institución insular.

También se incorporan eventos como el Gran Premio de Trot Diada de Mallorca y la popular Fiesta de la pastelería y de los hornos. Como novedad, se celebrará el Diadafest, que reunirá a los DJ Juan Campos, Jess, Óscar Romero y Biel Martorell el 13 de septiembre en el recinto El Molino de Santa Ponça.

Los actos acabarán el día 21 de septiembre, con una previa del partido entre el Real Mallorca y el Atlético de Madrid, que incluirá un espectáculo de ball de bot, xeremiers y la participación del cuerpo de Bomberos de Mallorca, con un mosaico gigante en las gradas para cerrar la conmemoración.

Actividades culturales

Las actividades culturales se llevarán a cabo entre el 10 y el 14 se septiembre y contarán con una feria artesana, exposiciones, conciertos, espectáculos audiovisuales, teatro y rutas poéticas, entre otros.

Una de las propuestas culturales más destacadas de este año es una exposición que trata sobre la ausencia de los toros de Costitx, organizada por el Consell de Mallorca y Es Baluard Museo de Arte Contemporáneo, en el Museu de Mallorca.

La inauguración de Bernardí Roig. Hem arribat a l’infern! será el próximo 11 de septiembre, a las 20.00 horas, y podrá visitarse hasta la Nit de l’Art, el 21 de septiembre. La muestra está comisariada por Sofía Borrás y Jackie Herbs y se inspira en una leyenda local de 1895 en Son Corró (Costitx), cuando un labrador, mientras trabajaba, se topó con un objeto metálico y exclamó Hem arribat a l’infern!

La exposición propone una reflexión poética sobre la historia y el vacío, a través de una gran instalación que representa la ausencia de los auténticos toros de Costitx, originales de bronce que actualmente están en el Museo Arqueológico Nacional de Madrid.

Otro de los eventos destacados del programa cultural es la ruta poética en Formentor con motivo del 150 aniversario del poema más emblemático de Miquel Costa i Llobera. Se ha organizado este recorrido por algunos de los rincones más íntimos vinculados al autor en la península de Formentor, parajes vividos como hogar que también se encuentran bien reflejados en su poesía y cosmovisión. El recorrido irá desde la casa que habitó, las Cases Velles de Formentor, hasta la vivienda que proyectó, en las Cases de Cala Murta.

Roca ha detallado que la ruta estará guiada por Tomàs Vibot y recitada por Pau Pasqual, e incluirá una actuación especial de Mar Grimalt con Carles Medina y una cata de Vins Mortitx.

Por otra parte, este año regresan dos actividades que, según ha destacado el Consell, tuvieron una gran acogida en la edición anterior: el espectáculo de vídeo mapping y la feria artesana MallorcArt.

En cuanto a la feria artesana MallorcArt, el Consell de Mallorca repite esta cita con la artesanía de la isla del 11 al 14 de septiembre en el jardín de la Misericòrdia.

Además de todas estas propuestas culturales, el programa de actividades de la Diada de Mallorca 2025 incluye otras como la exposición 50 años de la Escola de Música i Danses de Mallorca, dedicada a la trayectoria de esta institución clave en la preservación del folclore mallorquín, que culminará con un baile popular.

El arte contemporáneo también tendrá su espacio con la Fira MaritimArt, en el Museu de la Mar de Sóller, el 12 de septiembre, en la que varios artistas presentarán obras inspiradas en la relación entre el mar y Mallorca.

La música y la gastronomía se fusionarán en Sons del vi, una propuesta que combina vino y música en directo con la pianista Neus Estarellas, en un entorno único como es el pati de Dones de la Misericòrdia, que tendrá lugar también el 12 de septiembre.

Finalmente, la música clásica también será protagonista con dos conciertos destacados: el de la Banda de Música de Pollença, que incluirá un recital de Sion Capçana, y la actuación de la Banda Sinfónica de Baleares en el Auditori de Porreres.