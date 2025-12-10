Se derrumba la torre medieval del Baluard de Sant Pere en Palma

La Asociación para la Revitalización de los Centros Antiguos (ARCA) ha denunciado que la torre medieval junto al Baluard de Sant Pere de Palma ha sufrido un derrumbe en uno de los muros.

Según ARCA, se trata de un derrumbe «gravísimo» que ha afectado la torre medieval, que data del siglo XVI y está fundamentada sobre una construcción anterior de época islámica integrada posteriormente al cierre del Baluard de Sant Pere, ha detallado la entidad en un comunicado.

Asimismo, ha explicado que no es un derrumbe superficial, como se aprecia en las fotografías, sino que la profundidad del hundimiento «es importante». Por ello, ha manifestado su «indignación» ante los hechos, ya que hace años que de forma reiterada exige la restauración de este bien histórico tanto al Consell de Mallorca como al Ayuntamiento de Palma.

«Sólo hemos obtenido buenas palabras diciendo que se está redactando el proyecto y de esto hace como mínimo ocho años», han lamentado, añadiendo que la inacción en la defensa y el mantenimiento del patrimonio «tiene consecuencias muy negativas».

Sobre el derrumbe, ARCA ha afirmado que se trata de un desplome de una parte del lienzo del muro en la fachada oriental y que requiere una acción de urgencia. A su juicio, es necesario que intervenga de forma inmediata un profesional de la restauración que dé instrucciones sobre cómo asentar y frenar el derrumbe.

Igualmente, desde la Asociación para la Revitalización de los Centros Antiguos han remarcado que se trata de un elemento BIC de máxima importancia patrimonial y que la actuación para evitar mayores daños tiene que ser inmediata. Entre otras cuestiones, han pedido que se estudien arqueológicamente los materiales caídos y que se haga un proyecto de restauración «serio».

Con todo, ARCA ha reclamado al Consell y al Ayuntamiento que lleven a cabo la contención de posibles desplomes, la conservación y estudio de los restos y un proyecto de restauración integral urgente.