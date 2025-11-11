El dueño del Medusa Beach entrega 250.000 euros a los familiares de las víctimas del derrumbe mortal

El propietario del Medusa Beach Club de Playa de Palma, el empresario austriaco Christian Arnsteiner, ha entregado en el juzgado que lleva el caso un total de 250.000 euros para que sean entregados sin condiciones las familias de las víctimas del derrumbe del local, que causó cuatro muertos y 14 heridos.

Durante su declaración, que ha tenido una duración de unos 20 minutos, el hombre ha asegurado que no tuvo ninguna participación en las obras que se acometieron en el inmueble en 2013 y que en el momento de convertirse en administrador en el año 2021, ni el Ayuntamiento de Palma ni ninguna institución le comunicó ninguna irregularidad.

La declaración en calidad de investigado, solicitada por la defensa del sospechoso, ha arrancado a las 9.30 horas en los Juzgados de Vía Alemania y ha tenido una duración de 20 minutos. Además, se ha precisado de la presencia de un intérprete de alemán.

El hombre ha abandonado los juzgados a eso de las 10.15 horas junto a sus abogados Ángel Aragón y Agustín Aguiló, que han evitado dar detalles de la declaración «por respeto al procedimiento».

Al responsable del Medusa Beach, quien permanece en libertad con medidas cautelares, se le imputan cuatro delitos de homicidio y seis de lesiones, todos por imprudencia grave.

El derrumbe mortal del establecimiento, ubicado en la primera línea de la Playa de Palma, tuvo lugar sobre las 20.20 horas del 23 de mayo del año pasado. Parte de una terraza en la que se encontraban clientes y trabajadores colapsó, desplomándose desde el primer piso hasta el sótano, perteneciente a otro local de ocio que en esos momentos estaba cerrado al público.

En el accidente fallecieron cuatro personas y otras 14 sufrieron heridas de diversa consideración. El Grupo de Homicidios de la Policía Nacional y los técnicos del Ayuntamiento de Palma abrieron una investigación y determinaron que había colapsado parte de una cubierta que se unió a la terraza del local y para la que no se disponía de licencia o permiso.

La estructura no había sido reforzada para dicho uso y como consecuencia de las modificaciones había recibido una sobrecarga de peso. Ese peso añadido a la estructura junto con el de las personas que ocupaban ese espacio en el momento del siniestro provocó el colapso de la estructura y su hundimiento.

Cerca de un mes después, el 26 de junio de 2024, los agentes detuvieron al responsable del Medusa Beach.