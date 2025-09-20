Cucarachas, suciedad y comida en mal estado, lo que se esconde dentro de la cocina de un hotel de Mallorca

Como si de un episodio de Pesadilla en la cocina se tratara, ex trabajadores de un conocido hotel de Mallorca, situado en el municipio de Calvià, ponen al descubierto lo que se esconde dentro de las cocinas.

A través de varios vídeos que han grabado y a los que ha tenido acceso OKBALEARES, se puede observar cómo dentro de la zona del establecimiento hotelero donde se cocina y se manipulan y preparan los alimentos para servírselos a los clientes hay cucarachas y todo tipo de bichos.

Estos ex empleados denuncian a este periódico las condiciones de insalubridad que se viven entre fogones y explican que se ofrecen a los turistas «productos de quinta gama, se mezcla la carne con el pescado, los alimentos se descongelan y congelan de nuevo tantas veces como sea necesario, la carne tiene moho y el pescado, babas».

De hecho, estos trabajadores relatan que el jefe de cocina de este hotel de Mallorca les decía que echaran agua sobre los alimentos para limpiarlos y que de esta forma pareciera que estaban en un mejor estado. «Da igual, son guiris, no se van a dar cuenta. Limpia con agua y ya», les conminaba.

Cabe recordar que los alimentos en mal estado pueden provocar síntomas de intoxicación alimentaria como náuseas, vómitos, diarrea y dolor abdominal, que aparecen horas o días después de ser consumidos.

Los ex empleados sostienen que las imágenes están grabadas a final de la pasada temporada veraniega y principio de la actual. Poco después, dejaron de trabajar en el complejo por discrepancias con la dirección del hotel.