Un conductor ebrio provoca el caos en Palma tras arrastrar un coche mientras huía del accidente

Una madrugada de tensión y nervios se vivió en la avenida Tomàs de Villanueva Cortès, en Palma, cuando un conductor ebrio protagonizó una escena digna de película: tras chocar contra un coche estacionado, intentó huir arrastrándolo varios metros por la calle.

El protagonista de este surrealista episodio es un hombre de 31 años y nacionalidad colombiana, que, según la Policía Local de Palma, conducía completamente borracho, con una tasa de 0,94 mg/l en aire espirado, casi cuatro veces por encima del límite legal.

Todo comenzó cuando el conductor, en su intento de aparcar, impactó contra un vehículo estacionado. Lejos de asumir el error, decidió escapar del lugar… pero la jugada le salió mal: la bola de remolque de su coche quedó enganchada en la parrilla del otro vehículo, y al acelerar, terminó arrastrándolo unos metros por la calzada ante la mirada atónita de los vecinos.

Minutos después, una patrulla de la Unidad Nocturna de la Policía Local (UVAC) llegó al lugar y encontró los dos coches encajados y bloqueando un carril de circulación. Los agentes sometieron al conductor a la prueba de alcoholemia, que confirmó lo evidente: iba pasado de copas.

Por estos hechos, el individuo ha sido imputado por un presunto delito contra la seguridad vial, y el caso ya está en manos de la Sala de Atestados, que instruye diligencias. Los vecinos, aún sorprendidos por el incidente, aseguran que «el ruido fue tan fuerte que parecía una explosión» y que «el coche arrastrado iba dando tumbos, como en una película de acción».

La Policía Local de Palma recuerda que conducir bajo los efectos del alcohol pone en riesgo vidas humanas y que este tipo de conductas pueden tener consecuencias penales graves.