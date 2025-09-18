Un coche eléctrico se prende fuego en un garaje del Port de Pollença

El incendio de un coche eléctrico en un garaje del Port de Pollença ha obligado a varias dotaciones de los Bomberos de Mallorca a intervenir para sofocar las llamas.

Según han informado los bomberos, el fuego se ha iniciado a las 00.50 horas de la madrugada de este jueves en la planta baja de una vivienda de dos pisos situada en la calle Vicenç Buades.

Por causas que aún se desconocen, el vehículo de la marca Tesla, se ha prendido fuego dentro de un garaje muy estrecho, lo que ha dificultado mucho las labores de extinción.

Han acudido efectivos de los parques de Alcúdia e Inca. El vehículo ha quedado totalmente calcinado y los bomberos han tenido que utilizar espuma y agua para apagar el incendio, ya que tanto el coche como el garaje se encontraban a unas temperaturas muy elevadas.

La Policía Judicial de la Guardia Civil investiga ha iniciado una investigación para esclarecer las causas y poder remitirlas a los peritos de los seguros.