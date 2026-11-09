El Bus Náutico de Palma ya está operativo para reducir el tráfico en el Paseo Marítimo

El puerto de Palma ya cuenta con el servicio de Bus Náutico operativo. La Autoridad Portuaria de Baleares ha puesto en marcha esta nueva conexión marítima, que funciona desde el pasado 1 de noviembre con el objetivo de reducir la congestión de tráfico en la avenida Gabriel Roca -Paseo Marítimo- y ofrecer una alternativa de movilidad más sostenible en la bahía.

La iniciativa se ha activado de forma provisional a través de la naviera Palma Cruises, mientras continúa la tramitación del concurso público para adjudicar la concesión definitiva del servicio a largo plazo. De esta manera, la Autoridad Portuaria, según detalla en un comunicado, pretende garantizar la continuidad de la conexión marítima sin esperar a que concluya el proceso de adjudicación.

El servicio ha comenzado con rutas destinadas a facilitar el desplazamiento de pasajeros y cruceristas desde el puerto hasta el centro urbano, con la intención de reducir el volumen de vehículos que circulan por la primera línea de costa.

La siguiente ampliación llegará el 15 de enero de 2027, cuando está previsto que entre en funcionamiento una línea regular interior entre el muelle de Poniente, la Lonja y la terminal de Tráfico Local, conocida popularmente como terminal de Golondrinas. Además, el proyecto contempla una futura conexión con el Portitxol y horarios ampliados hasta la medianoche durante los fines de semana de temporada alta.

En cuanto a las tarifas, el trayecto hasta la estación marítima número 6, situada en el dique del Oeste, cuesta 10 euros por persona para el billete sencillo y 18 euros para el de ida y vuelta. En el caso de la conexión con el muelle de Poniente, el precio es de 9 euros para un trayecto y de 16 euros para el billete de ida y vuelta. Los niños de entre 0 y 3 años podrán viajar gratuitamente en todas las rutas.

Para fomentar el uso habitual del servicio entre los residentes y los usuarios locales, se han habilitado también diferentes abonos bonificados. El Bono 100 tiene un precio de 50 euros y una vigencia de un año, lo que permite reducir el coste de cada trayecto a 0,50 euros. Por su parte, el Bono 20 cuesta 20 euros y puede utilizarse durante un periodo de seis meses.

Con esta nueva conexión, la Autoridad Portuaria de Baleares busca reforzar la comunicación entre el puerto y el entramado urbano de Palma, al tiempo que impulsa el transporte marítimo como alternativa al vehículo privado y apuesta por una movilidad más ágil y respetuosa con el medio ambiente.