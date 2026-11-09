La II Carrera Solidaria de la Autoridad Portuaria acerca el puerto de Palma a la ciudadanía y apoya al Teléfono de la Esperanza

El deporte tiene la capacidad de reunir a personas muy diferentes alrededor de un mismo objetivo. Y cuando, además, se convierte en una oportunidad para ayudar, cada paso adquiere un significado especial.

Con esa filosofía regresa la II Carrera Solidaria de la Autoridad Portuaria de Baleares (APB), que los próximos 14 y 15 de noviembre de 2026 transformará el Paseo Marítimo de Palma y la plaza de Santo Domingo de la Calzada en un punto de encuentro para corredores, familias, niños y personas comprometidas con una buena causa.

La propuesta va mucho más allá de una competición deportiva. Durante todo el fin de semana, la ciudad podrá disfrutar de actividades gratuitas, una feria de expositores y distintas pruebas diseñadas para que cada participante encuentre su manera de sumarse.

Una carrera en la que cada paso cuenta

Uno de los principales atractivos de esta segunda edición es su dimensión solidaria. La recaudación de las dos carreras competitivas de adultos, de 10 y 4 kilómetros, se destinará íntegramente a la ONG Teléfono de la Esperanza.

Participar significa, por tanto, combinar el ejercicio físico con una contribución directa a una iniciativa solidaria. Una manera de demostrar que el deporte también puede ser una herramienta de compromiso social y de participación ciudadana.

La carrera de 10 kilómetros está abierta a participantes a partir de los 16 años, mientras que la prueba de 4 kilómetros fija una edad mínima de 14 años. Ambas tienen un precio de inscripción de 10 euros e incluyen dorsal con chip de cronometraje, camiseta conmemorativa, avituallamiento, medalla y fruta al finalizar.

Un fin de semana para disfrutar en familia

La actividad comenzará el sábado 14 de noviembre con la apertura de la feria de expositores y un programa de propuestas lúdicas y deportivas gratuitas. Será también el momento de conocer entidades relacionadas con el deporte, la salud y la solidaridad, así como de recoger los dorsales y las camisetas.

La jornada principal llegará el domingo 15 de noviembre, con un programa que comenzará a las 9:00 horas con la apertura de la feria. A las 9:30 horas tendrá lugar un calentamiento colectivo dirigido por monitores, antes de dar paso a las distintas salidas.

Los más pequeños también tendrán su protagonismo. Las pruebas infantiles, que son gratuitas y no competitivas, están adaptadas a distintas edades: desde los 200 metros para niños de hasta cuatro años, que deberán participar acompañados por sus padres o tutores, hasta la milla destinada a participantes de 12 y 13 años.

Cada niño y niña recibirá una medalla conmemorativa y fruta al cruzar la meta. El objetivo es que la experiencia sea una celebración del movimiento, la convivencia y la diversión, sin la presión de los resultados.

Correr, caminar o simplemente formar parte

No hace falta competir para participar en la fiesta deportiva. La caminata popular de cuatro kilómetros, también gratuita, ofrece una alternativa para quienes prefieren recorrer el Paseo Marítimo a su ritmo y disfrutar del ambiente.

Abierta a personas de todas las edades, la caminata comparte salida y llegada con el resto de las pruebas. Al finalizar, los participantes recibirán igualmente una medalla y fruta.

Esta variedad de modalidades convierte la cita en una propuesta accesible para públicos muy diferentes: corredores experimentados, personas que quieren iniciarse en la actividad física, familias con niños y grupos de amigos que buscan compartir una mañana diferente.

Los centros escolares también podrán participar de forma colectiva. Para ello, la organización habilita un procedimiento de inscripción específico, con el que los colegios podrán optar a los premios para los centros con mayor participación. El plazo para enviar el formulario correspondiente finaliza el 10 de noviembre a las 23:59 horas.

Un evento que mira también al medio ambiente

La dimensión solidaria de la carrera se complementa con medidas orientadas a reducir su impacto ambiental. La organización no utilizará vasos de plástico de un solo uso y habilitará una estación de agua potable para que los participantes puedan rellenar sus propias botellas reutilizables.

Un gesto sencillo que invita a incorporar hábitos más sostenibles también en las actividades deportivas multitudinarias.

Todo lo que hay que saber para participar

La II Carrera Solidaria de la Autoridad Portuaria de Baleares se celebrará los días 14 y 15 de noviembre de 2026 en el Paseo Marítimo de Palma, con salida y llegada en la plaza de Santo Domingo de la Calzada.

La recogida de dorsales y camisetas se realizará exclusivamente el sábado 14 de noviembre, entre las 10:00 y las 19:00 horas. No se entregarán dorsales ni camisetas el domingo, por lo que es importante completar previamente la inscripción y acudir dentro del horario establecido.

Las inscripciones para las carreras de adultos, las pruebas infantiles y la caminata popular se tramitan a través de Elitechip, donde también puede consultarse la información oficial de la competición.

Porque hay muchas maneras de disfrutar del deporte, pero pocas tan especiales como hacerlo en comunidad y por una buena causa. Este noviembre, Palma tiene una nueva oportunidad para demostrar que cada paso puede marcar la diferencia.