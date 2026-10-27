La remodelación del Paseo Marítimo de Palma se alza con el premio nacional Saint-Gobain a la Construcción Sostenible

La remodelación del Paseo Marítimo de Palma ha obtenido el primer premio en la categoría de Infraestructura Urbanística de la IV edición de los Premios Saint-Gobain a la Mejor Práctica de Construcción Sostenible en España, organizados junto al Club de Excelencia en Sostenibilidad.

El galardón reconoce la apuesta de la Autoridad Portuaria de Baleares (APB) por transformar la fachada marítima de Palma en un espacio más accesible, sostenible y abierto a la ciudadanía. La actuación refuerza la integración entre el puerto y la ciudad, al tiempo que incorpora medidas destinadas a mejorar la calidad ambiental del entorno.

El proyecto abarca 3,5 kilómetros de longitud y una superficie aproximada de 190.000 metros cuadrados, desde la rotonda de Porto Pi hasta la avenida Argentina. Las obras comenzaron en noviembre de 2022 y han contado con una inversión superior a los 50 millones de euros, financiada íntegramente con recursos propios de la APB.

Una de las principales actuaciones ha sido la reorganización del espacio viario, con la reducción de la calzada de tres o cuatro carriles a dos por sentido. Esta modificación ha permitido incrementar hasta el 70% la superficie destinada a peatones, carril bici y zonas verdes, favoreciendo una movilidad más sostenible y una mayor presencia de espacios públicos.

La sostenibilidad ambiental constituye uno de los ejes centrales de la remodelación. Para reforzar la infraestructura verde del paseo, el proyecto ha incorporado más de 1.800 árboles, 500 palmeras y 37.000 metros cuadrados de parterres con vegetación autóctona.

El diseño incluye criterios de xerojardinería, orientados a reducir las necesidades de agua, y medidas para mitigar el efecto isla de calor en el entorno urbano. Asimismo, se han instalado sistemas de iluminación LED de alta eficiencia, nuevo mobiliario urbano y zonas infantiles accesibles.

La actuación incorpora también Sistemas de Drenaje Urbano Sostenible (SUDS), destinados a mejorar la gestión del agua y reforzar la capacidad de adaptación del espacio frente a los efectos del cambio climático.

La implicación de la ciudadanía ha sido otro de los aspectos destacados del proyecto. Durante el desarrollo de los trabajos, la APB ha impulsado diferentes iniciativas para informar y acercar la remodelación a los residentes, entre ellas la creación de un portal web específico y la organización de visitas informativas.

Además, en mayo y junio de 2025 se celebraron jornadas de plantación popular para fomentar la participación ciudadana en la transformación de este espacio emblemático de Palma.

Con este reconocimiento, la remodelación del Paseo Marítimo se consolida como una actuación destacada en materia de sostenibilidad urbana, con un modelo de fachada marítima que prioriza los espacios públicos, la movilidad sostenible, la infraestructura verde y la conexión entre el puerto y la ciudad.