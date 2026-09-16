Empresarios del Paseo Marítimo de Palma lamentan la falta de opciones para recuperar los 1.200 parkings que eliminó Armengol

Empresarios del Paseo Marítimo de Palma lamentan la falta de opciones y de salidas para recuperar las 1.200 plazas de parking que eliminó la ex presidenta del Govern, Francina Armengol, y el ex alcalde socialista, José Hila, la pasada legislatura sin dar alternativa alguna, en la ejecución de la reurbanización y rediseño de este crucial espacio de primera línea.

La Asociación de Comerciantes e Industriales del Paseo Marítimo de Palma ha celebrado una reunión de trabajo con el Ayuntamiento de Palma y la Autoridad Portuaria de Baleares (APB) para abordar la situación del aparcamiento en la zona y ha pedido a las administraciones que aceleren la búsqueda de medidas para paliar la pérdida de 1.200 plazas de aparcamientos.

La asociación, que cuenta con el respaldo de la Confederación de Asociaciones Empresariales de Baleares (CAEB), ha valorado positivamente la disposición al diálogo de los representantes municipales y de la APB, aunque ha expresado su preocupación por no poderse concretar una solución definitiva tras esperar siete meses la celebración de esta reunión.

El objetivo de la convocatoria, según han indicado, era avanzar en respuestas ejecutivas ante una situación que, han indicado, «trasciende el ámbito estrictamente comercial e industrial, afectando de lleno a todo el conjunto del Paseo Marítimo».

La supresión de 1.200 plazas de aparcamiento repercute gravemente en la actividad diaria de los negocios, pero también en los usuarios y armadores de las embarcaciones y en los propios vecinos residentes que no disponen de estacionamiento en sus edificios, sumándose a las complicaciones cotidianas de clientes, proveedores y trabajadores.

La asociación, según han indicado, hubiera agradecido contar en la reunión con el alcalde de Palma, Jaime Martínez, y con el presidente de la APB, Javier Sanz.

«Aunque se comprende la complejidad de sus agendas, considera que su presencia directa habría ayudado a dar un impulso definitivo a la búsqueda de alternativas, tras tanto tiempo de espera en la resolución de este problema», han apuntado.

Según han explicado, durante el encuentro se adquirieron compromisos para seguir explorando posibles emplazamientos donde ubicar las tan demandadas plazas de aparcamiento. La asociación ha expresado su confianza en que estos estudios se desarrollen rápidamente.

Por parte del Ayuntamiento de Palma asistió el regidor de Urbanismo, Óscar Fidalgo, mientras que en representación de la Autoridad Portuaria acudieron el director de la Autoridad Portuaria, Toni Ginard, y Víctor Darder, con quienes, han explicado, la asociación mantiene una interlocución fluida y habitual desde hace años.