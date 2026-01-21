Brutal agresión en Son Gotleu: el hijo intervino para proteger a su madre y el padre le apuñaló

La Policía Nacional continúa investigando el violento episodio ocurrido en la plaza Orson Welles de Son Gotleu, que dejó a un joven de 22 años y a su hermana hospitalizados. Según fuentes próximas al caso a las que ha tenido acceso OKBALEARES, la discusión que desencadenó la agresión comenzó en el interior de la vivienda familiar y se trasladó a la vía pública, donde alcanzó su punto más crítico ante la mirada de vecinos y transeúntes.

Todo apunta, a falta de confirmación oficial, a que el hombre, de nacionalidad marroquí, mantenía una disputa con su mujer por causas que todavía se desconocen. La tensión fue en aumento hasta que su hijo decidió intervenir para proteger a su madre. Según las primeras pesquisas, fue entonces cuando el padre, de 52 años, presuntamente sacó un cuchillo que llevaba oculto y asestó varias puñaladas al joven.

La hija también resultó herida al intentar mediar y frenar la agresión, sufriendo cortes defensivos en las manos. Ambos permanecen ingresados en el Hospital Universitario Son Espases; el hijo con pronóstico grave, mientras que la hermana evoluciona favorablemente.

El presunto agresor fue detenido en el lugar de los hechos por agentes de la Policía Nacional y trasladado al Hospital Son Llàtzer bajo custodia, donde permanece ingresado mientras recibe atención médica. Se le acusa de tentativa de homicidio. La investigación está siendo dirigida por la UFAM (Unidad de Atención a la Familia y Mujer) de la Policía Nacional, que analiza los testimonios de los implicados y de los vecinos que presenciaron el suceso para esclarecer las circunstancias exactas que provocaron la pelea.

Según testigos, la escena fue descrita como «caótica» y de gran tensión: varios vecinos intentaron auxiliar a las víctimas mientras los sanitarios del SAMU 061 trabajaban contrarreloj para estabilizar al joven herido de gravedad. El Servicio de Ambulancias indicó que la víctima presentaba una herida profunda en el abdomen, presumiblemente provocada por un cuchillo de grandes dimensiones, por lo que fue trasladado de inmediato a Son Espases en una ambulancia de Soporte Vital Avanzado. La hija, por su parte, recibió atención médica en el mismo hospital por los cortes defensivos que sufrió al intentar proteger a su hermano y a su madre.

Los vecinos del barrio de Son Gotleu, impactados por la violencia del incidente, relataron momentos de auténtico nerviosismo y conmoción. «No podíamos creer lo que estábamos viendo, había sangre en el suelo y gritos por todas partes», comentó uno de los testigos que presenció la agresión desde un balcón cercano.

Por el momento, se desconocen las causas exactas que motivaron la discusión familiar. La Policía Nacional mantiene la investigación abierta y tomará declaración a los implicados en cuanto su estado de salud lo permita. El detenido será trasladado a la Jefatura Superior de Policía una vez reciba el alta médica, donde se le fichará y se le tomará declaración antes de pasar a disposición judicial.

Este suceso vuelve a poner de relieve los graves episodios de violencia intrafamiliar que afectan a la capital balear y ha generado alarma entre los vecinos del barrio, que siguen conmocionados tras presenciar un episodio tan extremo.