Sangre en plena calle: un padre acuchilla a su hijo de 22 años y hiere a su hija en Palma

Un violento episodio familiar sembró el pánico y la conmoción en plena vía pública de Palma. Un joven de 22 años resultó herido de extrema gravedad tras, presuntamente, haber sido apuñalado por su propio padre, un hombre de 52 años, durante una discusión que acabó de la peor manera posible. En el mismo suceso también resultó herida la hermana de la víctima, quien habría intentado mediar para frenar la agresión.

Los hechos ocurrieron a última hora de la tarde de este martes en la plaza Orson Welles, en el barrio palmesano de Son Gotleu, una zona que quedó completamente paralizada por la intervención de los servicios de emergencia y la Policía Nacional. La escena fue descrita por testigos como caótica y de gran tensión, con varias personas sangrando abundantemente en mitad de la calle.

Según la información facilitada por el SAMU 061, el joven presentaba una grave herida por arma blanca en el abdomen, provocada presuntamente con un cuchillo de grandes dimensiones. El herido tuvo que ser atendido de urgencia por una ambulancia de Soporte Vital Avanzado, siendo estabilizado en el lugar antes de ser trasladado de inmediato al Hospital Universitario Son Espases, donde permanece ingresado con pronóstico grave.

Durante el altercado, la hija del presunto agresor y hermana de la víctima también sufrió heridas de arma blanca. Fuentes policiales apuntan a que la mujer habría intentado interponerse entre su padre y su hermano al ver que la discusión subía de tono, en un intento desesperado por calmar la situación y evitar una tragedia mayor, resultando igualmente lesionada. Actualmente, también se encuentra hospitalizada en Son Espases.

El presunto autor de la agresión, el padre de ambos, fue detenido en el lugar de los hechos por agentes de la Policía Nacional. El hombre presentaba múltiples contusiones y lesiones, por lo que fue trasladado bajo custodia policial al Hospital Son Llàtzer, donde permanece ingresado. En todo momento tiene la condición de detenido y está vigilado por agentes.

Está previsto que, una vez reciba el alta médica, el arrestado sea trasladado a la Jefatura Superior de Policía, donde será fichado, se le tomará declaración y posteriormente pasará a disposición judicial.

Por el momento, los investigadores desconocen las causas exactas que originaron la discusión familiar y la posterior agresión. La pelea se produjo en plena calle, ante la mirada atónita de vecinos y transeúntes. La Policía Nacional mantiene la investigación abierta y tomará declaración a los implicados en cuanto su estado de salud lo permita.

El suceso generó una gran expectación vecinal, con momentos de auténtico nerviosismo y angustia al ver a varias personas gravemente heridas en el suelo, mientras los sanitarios trabajaban contrarreloj para salvarles la vida. Un nuevo episodio de violencia intrafamiliar que ha vuelto a sacudir a la capital balear.