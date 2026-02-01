Baleares incorpora variedades históricas al vino de Binissalem para potenciar su aroma afrutado

Baleares incorpora variedades de uva históricas al vino de Binissalem para potenciar su aroma afrutado tras la modificación por el Govern del pliego de condiciones de esta Denominación de Origen Protegida (DOP) para reforzar la identidad territorial y la calidad de los vinos, y ofrecer más transparencia al consumidor.

Una de las principales novedades es la inclusión de las variedades siguientes como variedades autorizadas para la vinificación: esperó de gall, el giró negro y el fogoneu.

Las tres son variedades locales con una presencia documentada en la comarca desde el siglo XIX y un fuerte arraigo histórico en la zona de producción.

Aunque su cultivo se vio reducido a partir de los años ochenta del siglo pasado con la introducción de variedades foráneas, en las últimas décadas se ha impulsado su recuperación, así como la elaboración y comercialización de vinos monovarietales.

Diversos estudios científicos han acreditado que estas variedades locales potencian el aroma afrutado de los vinos (uno de los rasgos distintivos de los vinos amparados por la DOP Binissalem) y contribuyen a mejorar la acidez natural, un factor especialmente relevante para paliar parcialmente los efectos negativos del cambio climático sobre los parámetros de equilibrio del vino.

Con esta modificación, la DOP Binissalem da un paso adelante para reforzar la calidad, la diferenciación y la identidad territorial de sus vinos, y se alinea la normativa con la realidad productiva actual y con las expectativas de un consumidor cada vez más exigente e informado, ha destacado el director general de Calidad Agroalimentaria y Producto Local, Joan Llabrés.

La modificación del pliego también regula el uso de la mención facultativa vinyet en el etiquetado. Vinyet es una expresión tradicional de la comarca que hace referencia a parcelas pequeñas de viña, generalmente antiguas, con una elevada presencia de variedades locales.

Actualmente, cerca del 90 % de las parcelas de variedades locales y de moscatel tienen más de 20 años de antigüedad y una superficie inferior a dos hectáreas.

Con el fin de potenciar el prestigio de los vinos de la DOP Binissalem, el pliego establece criterios específicos para poder hacer uso de esta mención, como una edad mínima de las viñas, un porcentaje elevado de variedades locales, la vendimia manual, unos rendimientos más bajos que los generales de la DO y una reducción del contenido máximo de dióxido de azufre. Así, se garantiza una línea de calidad más exigente.

«Esta regulación permite diferenciar claramente unos vinos de alto valor añadido y pone de relieve la identidad y la singularidad de nuestro sector vitivinícola», ha indicado Llabrés.

Otra de las modificaciones relevantes es la regulación del uso de la mención unidad geográfica menor [municipio] en el etiquetado. Los municipios que integran la DOP Binissalem (Binissalem, Consell, Santa Maria del Camí, Sencelles y Santa Eugènia) han tenido un papel clave en la configuración de su identidad vitivinícola y su nombre se utiliza habitualmente en actividades de promoción, enoturismo y comunicación.

La nueva regulación también permitirá identificar el municipio de origen de la uva en la etiqueta, siempre que al menos el 85 % de la uva proceda del mismo término municipal y que el vino se elabore en una bodega inscrita en ese municipio.

El uso de expresiones tradicionales como vino de la villa de… refuerza la identificación del producto con su origen concreto y ofrece más transparencia al consumidor. «Damos más información clara y veraz al consumidor y, al mismo tiempo, ponemos en valor la diversidad y la riqueza de los municipios que forman parte de la DOP Binissalem», ha señalado Llabrés.