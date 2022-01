El siglo XXI se ha caracterizado por ser un tiempo de constantes cambios, donde la tecnología y la información están presentes en todo lugar, tanto que cuesta imaginarse la vida de una forma diferente. Sin embargo, el mirar hacia atrás es refrescante, porque nos permite apreciar detalladamente de dónde venimos y hacia dónde vamos. Entre tantas cosas memorables que acontecieron en la época de la Antigua Roma, encontramos su variedad de bebidas, las cuales aún permanecen.

En aquel tiempo ya había vino

En la época del Imperio Romano, es decir hace más de dos mil años, el vino causó furor, era la bebida por excelencia, que además de ser deliciosa se convirtió en sinónimo de honra para los romanos. Esta bebida creada a base de zumo fermentado de uvas era consumida por la mayoría de los ciudadanos, se calcula que a diario una persona podía tomar hasta 1-5 litros de vino.

Cabe destacar que a los romanos les gustaba la variedad en su menú, por ello existían diversos tipos de vino, entre estos el mostum, zumo de uva tradicional; el mulsum, vino con miel que era servido generalmente con los platillos entrantes como frutos secos y que también se consumía al momento del postre; y el merum, un vino puro sin ningún rastro de aditivos, que era utilizado para acompañar el plato fuerte. Después de la cena se bebían vinos condita o artificia, los cuales eran preparados con pétalos de flores y especias.

Una verdadera necesidad

Realmente está bebida se consideraba primordial, una necesidad básica, que incluso representaba el estatus social. Los nobles consumían El Falerno, un vino italiano de élite; por su parte los soldados tomaban vinos modificados o La Posca (agua y vino avinagrado). Por otro lado, los esclavos bebían La Lora, una bebida preparada con los restos de semillas y tallos que se utilizaban para elaborar el vino.

Otro dato curioso de esta bebida es que tenía tal relevancia al momento de un banquete, que los anfitriones designaban a un esclavo conocido como pocillador para que se encargará específicamente de servir el vino a cada invitado.

Llama la atención la diferencia que existía entre la aceptación del vino y de la cerveza. Mientras que el vino se consideraba un elixir, la cerveza era lo más bajo, catalogada por los romanos como una bebida de bárbaros. Aunque esto no impedía que fuera consumida en las provincias ubicadas al norte y oeste de Italia, donde no era posible el cultivo de la vid por las condiciones climáticas. La cerveza estaba en tan baja estima que era más económica que los vinos de peor categoría, por lo que no se servía en banquetes.