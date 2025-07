Paul Gascoigne, leyenda del fútbol inglés, hospitalizado de urgencia

La leyenda del fútbol inglés Paul Gascoigne ha dado el susto en las últimas horas tras ser encontrado inconsciente en su domicilio y ser hospitalizado de urgencia. Tras varias horas en la UCI todo apunta que está estable y fuera de peligro en estos momentos.

«Paul está en el hospital, que es el mejor lugar posible para él en este momento. Gazza quiere agradecer a todos el apoyo que ha recibido hasta ahora de tantos viejos amigos que le desean lo mejor y quieren verlo de nuevo en su mejor momento», declaró desde el Hospital Steve Foster, amigo personal de la leyenda inglesa y la persona que lo recogió inconsciente para llevarlo directamente el centro médico.

Informan varios medios en Inglaterra que Gascoigne está fuera de peligro tras varias horas ingresado en la UCI, pero que permanecerá ingresado durante los próximos días en el Hospital para ver la evolución y que pueda ir mejorando. Hasta el momento solamente se conoce que fue hallado en su domicilio inconsciente, pero se desconocen las causas. A sus 58 años su vida tiene muchas historias relacionadas entre ellas con el alcohol.

Los problemas de Gascoigne

«Yo solía ser un borracho feliz. Ya no lo soy. Soy un borracho triste. No salgo a beber, bebo dentro de casa», confesó el popular ex jugador en una entrevista concedida a High Performance. En un extracto del documental que protagonizó, dice lo siguiente: «La gente conoce a Paul Gascoigne, pero nadie conoce a Gazza (su apodo). Incluyéndome a mí, a veces. Pasé muchos años tristes, como cuando me rompí los ligamentos y luego la rótula. Me perdí cuatro años de fútbol. Habría llegado a los 100 partidos internacionales con Inglaterra».

Explica cómo suele caer en el alcohol pese a sus intentos por dejarlo: «Intento no desanimarme porque el mundo ya está bastante deprimido. Y cuando estoy realmente deprimido, es cuando tomo un trago para animarme. No creo haber decepcionado a ningún entrenador, ni a los jugadores, ni a la afición que conozco. Si hubo alguien a quien decepcioné, fue a mí».