Baleares ha duplicado este invierno el número de hogares con todos sus miembros en paro: 20.000. Según los datos publicados este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE) las Islas cerraron 2025 con un total de 19.500 hogares con todos sus miembros desempleados, lo que supone un incremento superior al 90% en comparación con el trimestre anterior.

Entre octubre y diciembre, los hogares del archipiélago con todos sus integrantes ocupados se situaron en 330.100. Por su parte, los hogares con al menos un activo alcanzaron los 378.700, mientras que no hay ningún activo en 94.100 hogares de las Islas.

En toda España, los hogares con todos sus miembros en paro bajaron en 2025 en 61.200, un 7,3% menos que en 2024, hasta situarse por debajo de los 800.000 y marcar su menor cifra desde el tercer trimestre de 2008, según datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) difundida este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

En concreto, 2025 cerró con 772.300 hogares con todos sus miembros en el desempleo después de que en el último trimestre del ejercicio disminuyeran en 18.500, un 2,3% menos que en el trimestre anterior.

Por su parte, los hogares con todos sus integrantes ocupados aumentaron el año pasado en 262.000 (+2,2%), hasta un total de 12.166.300 hogares, nuevo máximo histórico. En la recta final de 2025, los hogares con todos sus miembros ocupados subieron en 128.600, lo que supone un 1% más que en el tercer trimestre de 2025.

Los hogares con al menos un activo subieron en 2025 en 217.900 respecto a 2024 (+1,5%), hasta los 14,37 millones, mientras que en el último trimestre del año aumentaron en 49.800 en relación al trimestre anterior (+0,3%).

Por su lado, los hogares en los que no hay ningún activo se incrementaron en 40.200 en el conjunto del año pasado (+0,7%), hasta los 5,48 millones. En el último trimestre de 2025, estos hogares subieron en 35.700 (+0,6%).

Reacción de la CAEB

La Confederación de Asociaciones Empresariales de Baleares (CAEB) ha señalado este martes que los datos de la EPA conocidos hoy constatan el alargamiento de la temporada alta hasta el mes de noviembre y una buena campaña de Navidad, similar a la de años anteriores.

Sin embargo, según la presidenta de la organización, Carmen Planas, estas cifras no ocultan que los márgenes empresariales se estrechan en varios sectores con un aumento de los costes laborales y energéticos que afectan, especialmente, a pymes y autónomos.

El paro bajó en 1.300 personas en 2025 en Baleares hasta los 52.000 parados al cierre del cuarto trimestre, un 2,4% menos que el año anterior, según los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

En el último trimestre del año, el número de parados subió en 10.800 personas en la región y la tasa de paro se sitúa en 7,8%.

Esta cifra de parados es la más baja en un cuarto trimestre desde 2007. Desde el inicio de la serie del INE, el paro ha subido en el cuarto trimestre en todas las ocasiones, siendo el repunte del último trimestre la menor subida desde 2024