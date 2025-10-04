Antonio Raíllo amplía su historia: ya tiene su partido 300

Ya es oficial. Antonio Raíllo ha jugado en San Mamés su partido 300 como jugador del Mallorca. Una marca estratosférica a la que hasta ahora sólo habían llegado cinco futbolistas en toda la historia del club. Lamentablemente el cordobés no pudo celebrarlo con un resultado positivo, ya que su equipo fue derrotado por el Athletic.

Raíllo, que acaba contrato en 2026, aunque desde hace meses se encuentra en avanzadas negociaciones con el club para renovar, tal y como adelantó OKBALEARES, se confirma así como una de las leyendas de la historia del Real Mallorca, club al que llegó procedente de la Ponferradina en el verano de 2016, aunque en realidad sus derechos pertenecían al Espanyol. El fichaje de Raíllo fue una apuesta personal del ex-director deportivo Javier Recio, que le conocía de su etapa en el equipo blanquiazul.

El defensor no entró con buen pie en el Mallorca ya que esa misma temporada acabó con el humillante descenso a Segunda División B. Sin embargo siguió vinculado al proyecto, desoyendo ofertas del exterior de superior categoría, y a partir de ese momento se convirtió en una pieza fundamental del vestuario, siendo clave en el ascenso inmediato a Segunda A (17-18) y en el de la siguiente temporada a Primera (18-19).

Durante estos años ha estado a punto de marcharse en varias ocasiones ya que tuvo ofertas importantes del extranjero, tanto de la Liga inglesa como de la italiana, pero el club siempre consiguió retenerle y esa es la idea de cara al futuro, con el plan incluso de que pase a formar parte del organigrama deportivo de la entidad cuando cuelgue las botas. Raíllo cumplirá el próximo miércoles 34 años de edad.

Por otro lado, su compañero de línea defensiva Martin Valjent jugó en Bilbao su partido 250 con la camiseta del Mallorca, la inmensa mayoría de ellos al lado del propio Raíllo.

