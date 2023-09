«Debemos volver a nuestros orígenes», ha dicho hoy Javier Aguirre en la rueda de prensa previa al partido de mañana en Vigo. El entrenador del Mallorca ha asegurado que tiene «mucha fe en el equipo» porque «nota su implicación en el vestuario», y ha afirmado que tiene la absoluta certeza de que «sacaremos este proyecto adelante».

«Hemos incidido mucho en la necesidad de no perder puntos de forma tan fácil. No nos pueden ganar como lo hicieron el Villarreal y el Granada. Por lo menos ante el Athletic ya fuimos más competitivos, pero debemos volver a nuestros orígenes y ser más reconocibles. De momento no quiero mirar más allá de Vigo porque la Liga es muy larga», explicó Aguirre, que dijo que «el equipo aprovechó este parón para recuperar sensaciones y trabajar el aspecto táctico. Es una pena que no hayan jugado ni Rajko ni Valjent con sus selecciones».

En cuanto a la situación de la enfermería, Aguirre dijo que «la única duda que tengo es Copete, que hoy no ha podido ni salir al campo por unas molestias. Va a viajar, pero no sé si va a iniciar o no. En cuanto a Omar Mascarell, no hemos podido recuperarle. La fascitis plantar es una lesión muy molesta. Recuerdo que la sufrió Antonio López en Osasuna y estuvo cuatro meses fuera. No será el caso porque esperamos tenerlo para el próximo partido en Girona».

Aguirre se refirió también a Muriqi y al penoso incidente que tuvo que vivir con su selección en Bucarest: «Hablo a menudo con Muriqi del tema de Kovoso y es un tema delicado. Él está muy orgulloso de ser kosovar y quería aprovechar el viaje a Vigo para tomar un café y comentar lo que pasó. No le veo afectado, pero fue algo desagradable». El mexicano ratificó su confianza en el delantero al afirmar que «le he dicho que si hay otro penalti lo tirará él porque tenemos máxima confianza. Él siente que afectó al equipo, pero ya le he dicho que en absoluto se sienta culpable porque el año pasado nos hizo ganar muchos puntos con sus goles».

«Larin va a un 80%. Hoy lo vi ya muy cerca de lo que queremos. Es un chico humilde y trabajador, muy tímido, pero poco a poco va integrándose», dijo sobre el canadiense, mientras que sobre el serbio Nastasic, último fichaje del equipo, adelantó que «tiene muchas posibilidades de iniciar el partido. Hoy entrenó muy bien y llegó perfecto de forma».

Sobre el Celta, rival en esta jornada, subrayó que «en casa no han tenido la fortuna de ganar ni marcar goles, pero es un equipo duro al que Benítez seguro que imprime su sello. Son muy organizados tanto en ataque como en defensa. Va a ser muy complicado».

«Nos viene bien a todos que Rafa vuelva a la Liga porque nos da prestigio y fortaleza. Es maestro para muchísimos entrenadores. Es un ejemplo a seguir», dijo sobre el entrenador madrileño, y para finalizar, volviendo al rival, desveló que «somos equipos muy parecidos. Nuestras debilidades pueden ser sus fortalezas y viceversas. Estamos ante un partido en el que los duelos individuales van a ser decisivos».