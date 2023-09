Javier Aguirre analiza la trayectoria del equipo en estas cuatro primeras jornadas, así como el desarrollo del mercado de fichajes del Mallorca. El técnico mexicano asegura que el equipo «empieza a ser reconocible», aunque pide «tiempo» para ajustar el engranaje tras la llegada de los jugadores nuevos y el contratiempo que ha supuesto la lesión de Raíllo, «que no sólo es un líder en el campo y fuera de él», sino que «hace mejores a los que están a su lado».

Pregunta.-Estamos ante el primer parón de la temporada por compromisos de selecciones. Va a haber varios en este curso. ¿Le parece coherente?

Respuesta.-Y menos mal que sólo se nos han ido tres jugadores, porque en otras ocasiones han sido siete u ocho y eso no te deja trabajar en condiciones normales durante varios días. Además, al final los futbolistas acumulan más de 50 partidos por año y para ellos es complicado.

P.-Imagino que estará rezando para que no vuelva ninguno lesionado…

R.-Yo y todos los entrenadores. Y por lo menos ahora está regulado y sabemos cuándo se van y cuándo vuelvan, porque antes ni eso. En mi etapa en el Atlético se nos lesionó grave Maxi en un partido con la selección y estuvo 10 meses fuera. Recuerdo que a raíz de ese incidente el Atlético denunció a la FIFA y consiguió que le dieran una compensación, pero por supuesto nada equilibra lo que supone perder a un jugador durante prácticamente toda la temporada por un partido amistoso con su selección.

P.-La Liga no ha empezado bien, pero en realidad lo que ha sucedido es que los detalles han ido todos en contra…

R.-Así está montado esto. Sólo vemos los resultados y no analizamos los partidos. Es cierto que nuestro juego colectivo no está siendo bueno. Quizás ante el Athletic fuimos más reconocibles, pero aún no hemos llegado a nuestro nivel. Incluso así, en Granada fallamos un penaltis y dos mano a mano con el portero y marcamos dos goles, que en condiciones normales deberían suponer al menos un punto. Pero no quiero poner excusas. No estamos jugando bien y estamos en el proceso de encontrarle el sitio correcto a los nuevos.

P.-Quizás la gente no acaba de comprender la trascendencia que tiene Raíllo en el equipo, pero su lesión ha hecho mucho daño, ¿verdad?

R.-Tú te pones al lado de este jugador en el campo y es como si llevara un micrófono. Está ordenando todo el rato a sus compañeros, es un líder que hace mejores a los que juegan junto a él. También en el vestuario es alguien muy querido. Su baja es muy sensible, pero le tengo mucha fe a Nastasic, que por cierto ha vuelto en buena forma. Hemos improvisado con Gio y Valjent, pero la verdad es que el sitio natural de Valjent es el de central por la derecha. Nastasic nos puede ayudar bastante.

P.-Esos son imponderables que no se pueden controlar, y que al final te marcan la trayectoria del equipo…

R.-Sí, como también el hecho de que Muriqi haya fallado dos penaltis. Eso es difícil de manejar, pero como he dicho antes no debe servir de excusa porque lo cierto es que hay que mejorar tanto el juego como los resultados.

P.-¿Estamos aún en la fase de reubicar a los jugadores?

R.-Sí, por supuesto. Darder ha tenido el infortunio de vivir dos descensos en tres años con el Espanyol, Larin también bajó con el Valladolid. ¿Qué quiero decir con eso? Que el conjunto debe prevalecer. Tenemos que ver las características de cada futbolista y adaptarlo de tal forma que le saquemos el máximo rendimiento.

P.-Quizás la novena posición final del año pasado fuera más perjudicial que beneficiosa, porque disparó las expectativas…

R.-Así es. Todo el año estuvimos entre el puesto once y el catorce y en la última jornada brincamos a la novena plaza. Hicimos 50 puntos y el Athletic 51 con toda su maquinaria, para ponerlo en perspectiva. El objetivo es consolidarnos en Primera y eso no se consigue de un día para otro.

P.-Es que al final lo único que cuenta son los resultados…

R.-Así es. Acaba de perder el trabajo Quique Setién y nadie puede negar que el Villarreal juega muy bien al fútbol, pero perdió tres partidos y lo echaron. Soy plenamente consciente de cuáles son las reglas en este juego.

P.-¿Ha perdido el equipo esa mirada del tigre que le caracterizó el año pasado?

R.-Nosotros tenemos claro que nuestro juego se basa en la lucha constante. Les he enseñado a los jugadores vídeos de equipos grandes como Liverpool, Bayern y City y les he pedido que se fijaran en que todos corren, que no hay ni uno solo que esté parado. Tenemos que correr todo el partido. No nos queda otra. Pero no sólo nosotros. Todos los clubes.

P.-¿Le hubiera gustado que vinieran dos jugadores de las mismas características que Galarreta y Kang In Lee?

R.-En primer lugar hay que entender que es difícil encontrar futbolistas idénticos. Lo más parecido que había en el mercado para sustituir a Galarreta era Omar Mascarell. En cuanto a Kang, buscamos en el mercado alguien que fuera como él. Hablamos con un chico, pero temas económicos nos impidieron llegar a él y al final, viendo que Darder estaba en el mercado y que tenía ganas de venir, tuvimos claro que era una ocasión que había que aprovechar. Estoy feliz de que Sergi esté con nosotros.

P.-¿Ya tiene claro dónde debe jugar?

R.-Es difícil armar todo en torno a un jugador porque no te garantiza nada. Como he dicho antes, Sergi Darder bajó dos veces con el Espanyol siendo él el futbolista impresionante que es. Por eso tengo claro que lo importante es priorizar el equipo por encima de cualquiera. Sergi va a rendir seguro con nosotros, a mí cada día me gusta más.

P.-¿Siguen siendo innegociables los tres centrales?

R.-Es que eso es tan relativo…depende de dónde pongas los carriles. Puedes poner a Amath y Javi Llabrés en los lados y eres muy ofensivo a pesar de jugar con tres centrales, y en cambio puedes jugar un 4-4-2 y destinar a un central al lateral derecho, como hacen el Villarreal con Foyth o el Barcelona con Koundé, sin ir más lejos. Después de tantas semanas he aprendido a respetar opiniones y a entender que de lo que se trata es de cómo clasifiques al equipo.

P.-¿Soñar con Europa sería un grave error para el Mallorca?

R.-Se confundiría. Creo que hace más de 20 años que el Mallorca no queda entre los seis primeros. Es difícil ir contra la historia. Primero hay que consolidarse en Primera y luego buscar otros objetivos.