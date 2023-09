«Quiero irme al parón con una victoria», ha dicho hoy Javier Aguirre en la rueda de prensa previa al partido de mañana ante el Athletic. El entrenador mexicano ha asegurado que, pese a los resultados, su equipo está «en el camino correcto», y ha adelantado que Larin será titular por primera vez. «No está aún para 90 minutos, pero lo exprimiré lo máximo posible». El técnico ha confirmado la titularidad de Larin y ha adelantado que Mascarell es «seria duda».

El centrocampista tinerfeño sufre una fascitis plantar que le ha obligado a reducir el nivel de entrenamientos y, dada la naturaleza molesta de esta lesión, lo más probable es que le aleje del once inicial. Samú Costa será su sustituto en el centro del campo, aunque no se descarta que Omar sea convocado por si es necesario que juegue los minutos finales.

Aguirre se ha mostrado satisfecho con el mercado del Mallorca y ha dicho que «estamos completos». «Se ha hecho un buen trabajo, tenemos dos jugadores por posición. Ahora hay que reflejarlo en el campo». El mexicano ha alabado el trabajo de Llabrés, de quien ha recalcado que «lo ha hecho muy bien y por eso le hemos dado dorsal del primer equipo» y sobre Nastasic ha asegurado que «lo he visto mejor ahora que cuando vino el año pasado, también el último día», aunque ha dejado entrever que quizás sería precipitado que jugara mañana ante el Athletic.

«Tengo ganas de ver a Galarreta y darle un abrazo porque fue un gran profesional que nos dio muchas cosas. Le deseo toda la suerte del mundo, aunque lógicamente no mañana», dijo el técnico sobre el ex-jugador bermellón, ahora en las filas del Athletic, un equipo del que afirmó que es «siempre complicado. No sabemos si es o no positivo que haya ganado su último partido, pero lo que es seguro es que nos pondrá las cosas difíciles».

Aguirre ha adelantado también que si hay un penalti «lo tirará Muriqi» porque «es nuestro lanzador y el año pasado sólo falló uno. Es cierto que pesa mucho para cualquier jugador errar dos penaltis seguidos, pero ahora más que nunca hay que darle confianza».