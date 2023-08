«El objetivo del Mallorca es la permanencia». Javier Aguirre fue muy claro en su primera comparecencia ante los medios de comunicación en la que no sólo recordó que «nuestra meta es seguir en Primera División», sino que además se negó a considerar a la plantilla actual, tras los seis fichajes realizados, como «mejor» que la de la pasada temporada. «Eso ya se verá. De momento sólo digo que es diferente», agregó el técnico mexicano.

Aguirre reconoció que había hablado tanto con Raíllo como con Maffeo para pedirles que se quedaran «porque son importantes para nosotros». También admitió haber tenido una conversación con Antonio Sánchez en la que le adelantó que «tendría menos minutos». «He intentado ser justo con él y lo ha encajado de manera muy profesional, le he dicho que si se quiere quedar aquí no sobra». En cambio sí fue mucho más radical con Grenier «al que le he dicho que no cuento con él».

El entrenador azteca adelantó la titularidad de Copete y agregó que «tengo la duda de Valjent, Gio o Raíllo. De los tres jugarán dos», descartando en consecuencia al belga Van der Heyden, que aún no está acoplado. Sobre Larin dijo que «es perfectamente compatible con Muriqi», aunque sí ha dejado claro que «no está todavía para 90 minutos».

Sobre el partido ante Las Palmas aseguró que «creo que será bonito, porque ellos son un equipo al que por filosofía le gusta mucho mover el balón» y destacó a jugadores «como Sandro o Jonathan Viera, que saben cómo salir si les aprietas». «Iremos a por todas porque nos gustaría empezar bien, pero no va a ser fácil», resaltó.

Finalmente Aguirre dio «por cerrada» la plantilla con la llegada de Sergi Darder, aunque eso es, por supuesto, contando con la permanencia tanto de Grenier como de Antonio Sánchez, y en el caso del francés está claro que no será así.