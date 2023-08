La Liga aún no ha inscrito a Larin y Van der Heyden, y si no lo hace antes del sábado no podrán jugar en la primera jornada ante Las Palmas. El Mallorca asegura que ha presentado en regla toda la documentación y que el retraso se debe a un atasco burocrático que cree que se resolverá en las próximas horas. En estos momentos la plantilla dada de alta para la competición es de 18 futbolistas aunque uno de ellos, Baba, será hoy mismo baja en el club.

«Las normas son cada vez más duras». La frase es de un altísimo directivo del fútbol español. A estas horas siguen sin estar inscritos en la Liga ni Larin ni Van der Heyden que, en consecuencia, no podrían jugar el sábado en Las Palmas. La situación es surrealista porque ambos futbolistas, sobre todo el belga, llevan ya bastante tiempo en la isla. Más que suficiente como para que se hubiera tramitado su ficha.

El Mallorca afirma que no se trata de ningún problema económico, sino de un atasco burocrático. Ahora mismo hay 18 jugadores inscritos, lo que significa que podría añadir siete más, hasta un total de 25, sin contar a los futbolistas no profesionales procedentes del filial, condición que reúnen Llabrés, Miguelito, Quintanilla y Luna. Es más, entre estos 18 podemos quitar a Baba, cuya salida al Almería es inminente, y a Grenier, que está negociando su rescisión. Esto quiere decir que, reglamentariamente, faltarían nada menos que nueve: Larin, Van der Heyden, Sergi Darder, Samú Costa…y aún habría espacio para cinco más.

La relación, con dorsales, es la siguiente:

1.Rajkovic

2.Vacante

3.Lato

4.Vacante (será para Van der Heyden)

5.Omar Mascarell

6.Copete

7.Muriqi

8.Morlanes

9.Abdón

10.Vacante (será para Sergi Darder)

11.Jaume Costa

12.Baba

13.Greif

14.Dani Rodríguez

15.Maffeo

16.Vacante

17.Vacante (será para Larin)

18.Antonio Sánchez

19.Vacante

20.Gio

21.Raíllo

22.Grenier

23.Amath

24.Valjent

25.Vacante